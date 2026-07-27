Ile Maurice: Henna écope de 25 ans de prison

Près de neuf ans après le meurtre d'Indurduth Auckloo, commis dans la maison familiale à Résidence St-Luc, Forest-Side, la justice a définitivement fixé le sort de la belle-fille. Ce matin, lundi 27 juillet, la Cour d'assises a condamné Henna Auckloo, 33 ans, à 25 années de servitude pénale pour avoir aidé son époux, Akash Auckloo, à commettre puis à dissimuler ce crime d'une rare violence. La sentence a été prononcée par la juge Prameeta Goordyal-Chittoo, 12 jours après le verdict de culpabilité rendu par le jury.

Le drame remonte au 14 septembre 2017. Au terme d'une violente altercation, Akash Auckloo avait mortellement agressé son père, âgé de 64 ans, en lui portant plusieurs coups de couteau et de marteau. L'autopsie avait mis en évidence de nombreuses blessures, notamment plusieurs plaies causées par une arme tranchante ainsi que des côtes fracturées. Le lendemain des faits, l'auteur du meurtre était retrouvé pendu dans un verger de Camp-des-Embravades à Pamplemousses, où le couple s'était réfugié après avoir quitté Forest-Side.

Au cours du procès, la poursuite, représentée par Me Audrey Stephen, a soutenu que Henna Auckloo n'avait pas été une simple spectatrice. Selon les éléments retenus par le jury, elle aurait remis le couteau utilisé lors de l'agression, empêché des voisins d'intervenir alors que la victime appelait au secours, participé au nettoyage de la scène du crime et aidé son mari à envelopper le corps avant leur fuite.

Tout au long des audiences, l'accusée a nié avoir volontairement pris part au meurtre. Elle a affirmé avoir perdu connaissance pendant l'agression et a expliqué avoir agi sous l'emprise de son mari, qu'elle décrivait comme hors de contrôle. Confrontée à plusieurs déclarations faites au cours de l'enquête policière, elle a toutefois dû s'expliquer sur les contradictions relevées entre ses différentes versions des faits. Malgré ces explications, le jury l'a reconnue coupable à la majorité de huit voix contre une.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avant l'annonce de la peine, Henna Auckloo a évoqué sa situation personnelle. Elle a expliqué être l'aînée de trois soeurs, être titulaire d'un diplôme en soins de santé et souffrir de diabète ainsi que d'autres problèmes médicaux. Elle a également rappelé que sa plus jeune soeur s'était donné la mort durant la pandémie de Covid-19 et qu'elle s'occupait désormais de sa mère malade. Réaffirmant son innocence, elle a indiqué qu'elle continuerait à contester sa condamnation.

En déterminant la peine, la juge Goordyal-Chittoo a estimé que la gravité exceptionnelle des faits, la multiplication des homicides et la nécessité de protéger la société imposaient une sanction dissuasive. Elle a insisté sur le fait que la victime avait été tuée par son propre fils avec l'assistance d'une personne envers laquelle elle entretenait un lien de confiance.

La cour a néanmoins retenu plusieurs circonstances atténuantes, notamment le jeune âge de l'accusée au moment des faits, son absence d'antécédents judiciaires, son état de santé et sa situation familiale. La juge a précisé que les soins médicaux nécessaires lui seraient assurés durant son incarcération, conformément aux Nelson Mandela Rules. Les 11 jours passés en détention depuis le verdict de culpabilité seront déduits de la peine de 25 ans de servitude pénale.