Ile Maurice: Une jeune femme de 23 ans dans un état critique après un violent accident

Une jeune femme de 23 ans se trouve dans un état critique à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, après un grave accident de la route survenu vers une heure, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 juillet, à Ville-Noire, Mahébourg.

Selon les informations disponibles, la voiture familiale, à bord de laquelle se trouvaient un père, une mère et leur fille, a fait plusieurs tonneaux avant de percuter un arbre.

La violence de l'impact a fait trois blessés. La jeune femme de 23 ans a été grièvement blessée. Elle a été prise en charge par le SAMU avant d'être transportée à l'hôpital, où elle a été admise. Son état de santé est jugé critique.

Ses parents ont également été blessés dans l'accident. Le père, âgé de 51 ans, qui conduisait le véhicule, ainsi que la mère, âgée de 47 ans, ont reçu des soins à l'hôpital après leur prise en charge par les services d'urgence. Une enquête a été ouverte par la police de Mahébourg afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.