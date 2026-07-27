Ile Maurice: Une protection pour la santé de demain

Sais-tu ce qu'est le HPV ? Tu as peutêtre déjà entendu parler de ce virus à l'école. Tu as peut-être même eu la possibilité de recevoir le vaccin contre le HPV, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi il est important.

À Maurice, ce vaccin est proposé aux élèves des écoles primaires dans le cadre du Programme national de vaccination. Chaque année, des garçons et des filles sont invités à recevoir cette protection dès l'âge de neuf ans. Mais pourquoi faire ce vaccin alors qu'on se sent en bonne santé ? Pour comprendre son importance, il faut d'abord savoir ce qu'est le HPV.

Le HPV, ou papillomavirus humain, est un groupe de virus très fréquents. La plupart du temps, notre corps arrive à se défendre naturellement. Cependant, certains types de HPV peuvent provoquer des maladies plus graves plusieurs années plus tard, notamment certains cancers.

Le vaccin contre le HPV aide à réduire le risque de plusieurs maladies, notamment le cancer du col de l'utérus, certains cancers de la gorge, de la bouche, de l'anus et du pénis. Pour les enfants comme pour les parents, le message est simple : la vaccination est un moyen de prendre soin de sa santé avant même qu'une maladie n'apparaisse.

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Selon le Dr Mansoor Takun, consultant en pédiatrie, le HPV est un virus très courant auquel beaucoup de personnes peuvent être exposées au cours de leur vie, souvent sans même le savoir, car il ne provoque pas toujours de symptômes. «Le vaccin sert à apprendre au corps à se défendre contre le HPV avant qu'il ne rencontre le virus. Une fois qu'une personne est déjà infectée, le vaccin ne peut pas effacer l'infection déjà présente», explique le spécialiste.

C'est pour cette raison que la vaccination est recommandée dès le plus jeune âge. Le système immunitaire des enfants répond très bien au vaccin et développe une protection efficace pour l'avenir.

Le Dr Takun compare cette protection à un parapluie : «Il est plus utile de l'ouvrir avant la pluie, pas après avoir été trempé.» Le vaccin agit donc comme une préparation pour protéger le corps avant qu'un problème n'apparaisse. Campagne dans les écoles À Maurice, le programme de vaccination contre le HPV est mené dans les écoles primaires par le ministère de la Santé et du bien-être. Il concerne les garçons et les filles âgés de neuf ans (Grade 5), avec une dose du vaccin Gardasil-9. En 2026, la campagne s'est poursuivie avec une présence renforcée dans les écoles à travers le pays. Cette initiative permet aux enfants d'avoir un accès facile à cette protection importante.

Se protéger aujourd'hui, c'est prendre soin de son avenir. Le vaccin contre le HPV est un moyen simple de protéger sa santé pour les années à venir. Si tu souhaites en savoir plus, parles-en à tes parents ou à ton médecin.

Le savais-tu ? La vaccination réduit le risque de cancer

Le HPV est très courant. La plupart des personnes seront en contact avec ce virus au moins une fois dans leur vie. Le vaccin contre le HPV peut prévenir plus de 90 % des cancers liés à ce virus.

À Maurice, le vaccin est proposé gratuitement aux élèves de Grade 5, dès l'âge de neuf ans, dans le cadre du Programme national de vaccination.

Le vaccin est recommandé aussi bien pour les filles que pour les garçons.

Le vaccin fonctionne mieux lorsqu'il est administré avant que le corps ne soit exposé au virus.C'est pourquoi il est proposé dès l'enfance.

Chaque année, des millions d'enfants dans le monde reçoivent le vaccin contre le HPV afin de se protéger contre certaines maladies et certains cancers à l'âge adulte.