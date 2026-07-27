Ile Maurice: Quatre véhicules impliqués dans un carambolage, plusieurs blessés évacués

Un carambolage impliquant quatre voitures s'est produit ce lundi sur l'autoroute M1, à hauteur de Bagatelle, en direction de Phoenix.

Selon les premières informations, la collision en chaîne a été particulièrement violente. L'un des véhicules s'est renversé sur le flanc et s'est immobilisé au milieu des voies, tandis que les trois autres ont subi d'importants dégâts.

Alertés rapidement, les équipes du SAMU, les pompiers et la police se sont rendus sur les lieux afin de porter secours aux victimes et de sécuriser la zone.

Plusieurs personnes ont été blessées lors de l'accident. Elles ont été évacuées vers l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Les circonstances exactes de l'accident restent à établir. Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur les causes de cette collision.