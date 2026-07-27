Ile Maurice: Un couple de septuagénaires blessé, un conducteur positif à l'alcool

Un accident impliquant deux voitures a fait trois blessés hier, dimanche 26 juillet, vers 6 h 05, sur la route Royale à Bon-Accueil.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une Toyota Belta conduite par un habitant de Mon-Goût âgé de 34 ans aurait dévié de sa trajectoire avant de percuter une Toyota Corolla venant en sens inverse. À bord de cette dernière se trouvaient un habitant de Grande-Retraite de 75 ans et son épouse de 68 ans. Les trois blessés ont été transportés à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth par le SAMU.

Le septuagénaire a pu regagner son domicile après des soins, tandis que son épouse a été admise à l'hôpital, son état étant jugé sérieux. Le conducteur de 34 ans a également reçu des soins.

Les deux conducteurs ont été soumis à un alcootest. Celui du trentenaire s'est révélé positif avec un taux de 58 microgrammes d'alcool par 100 millilitres d'air expiré. Il a été placé en cellule au poste de police de Flacq.

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Une caméra du réseau Safe City ayant enregistré la collision, les images ont été récupérées par la police dans le cadre de l'enquête. Celle-ci se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.