Ile Maurice: Une sexagénaire grièvement brûlée après une chute à son domicile

27 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une habitante de Bel-Air-Rivière-Sèche, âgée de 67 ans, a été grièvement brûlée dimanche 26 juillet, vers 15 h 45, après une chute dans sa cuisine.

Selon la police, elle vidait l'eau de cuisson du riz lorsqu'elle a glissé sur de l'eau répandue au sol. En tombant, elle s'est renversé l'eau bouillante dessus.

Sa fille, âgée de 33 ans, l'a conduite à l'hôpital SAJ. En raison de la gravité de ses blessures, elle a ensuite été admise à la Female Burns Unit.

La sexagénaire souffre de graves brûlures au cou, à l'abdomen et aux mains. Son état est jugé sérieux. La police de Bel-Air-Rivière-Sèche a ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident domestique.

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