Sénégal: Des Assises scientifiques annoncées pour mieux comprendre les enjeux du Magal

Touba — Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba va lancer, ses premières Assises scientifiques lors de l'édition 2026, une innovation destinée à renforcer la production et la diffusion de connaissances autour de cet important rassemblement religieux, a annoncé à l'APS Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

"Ces assises constitueront l'une des principales innovations de l'édition 2026 du Magal et donneront lieu à plusieurs jours d'activités scientifiques consacrées à la restitution de travaux de recherche portant sur diverses dimensions de l'événement", a expliqué le président de la commission culture et communication du comité d'organisation de cette manifestation annuelle.

Le Grand Magal de Touba commémorant le départ en exil, en 1895, de Cheilh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes sénégalaises.

"Nous avons voulu inscrire davantage le Magal dans une démarche scientifique permettant de mieux comprendre ses réalités, ses impacts et d'améliorer continuellement son organisation", a-t-il expliqué.

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Les études devant être présentées vont porter sur la mobilité des pèlerins, l'impact économique du Magal, les enjeux sanitaires liés aux grands rassemblements ainsi que les défis organisationnels et de gouvernance associés à l'accueil de plusieurs millions de visiteurs.

Selon Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, ces travaux permettront de disposer de données et d'analyses susceptibles d'éclairer davantage la prise de décision et la gestion de cet événement religieux de dimension internationale.

Les assises serviront également de cadre à la présentation d'une charte d'éthique et de couverture médiatique destinée aux journalistes, influenceurs, créateurs de contenus numériques et autres acteurs impliqués dans la couverture du Magal.

Cette charte vise à promouvoir une couverture "professionnelle et responsable" de l'événement, tout en préservant sa dimension spirituelle et son caractère sacré, a précisé le responsable religieux.

Les organisateurs prévoient par ailleurs un forum consacré à l'approche "One Health", qui met en relation la santé humaine, animale et environnementale dans la gestion des grands rassemblements.

Pour le comité d'organisation, cette initiative marque une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance du Grand Magal et dans la valorisation de la recherche appliquée aux phénomènes religieux de grande ampleur.