Algérie: Alger décline les nouvelles orientations d'une 'coopération bilatérale rénovée' avec Dakar (Officiel)

Dakar — Le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, a exposé au ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, les orientations d'une coopération redynamisée et rénovée de son pays avec le Sénégal, a annoncé lundi la diplomatie sénégalaise.

Le chef du gouvernement algérien a notamment exposé les nouvelles orientations de la coopération bilatérale au ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur lors d'une audience qu'il lui a accordée dimanche à Alger.

Dans un communiqué rendu public lundi, la diplomatie sénégalaise souligne que le Premier ministre algérien a décliné les nouvelles orientations définies par son pays en vue de promouvoir les échanges dans divers domaines avec le Sénégal.

"Ces nouvelles orientations s'inscrivent dans le cadre d'une coopération bilatérale rénovée et redynamisée, à travers notamment la tenue de la prochaine session de la Commission mixte sénégalo-algérienne et la relance du Conseil d'affaires entre les deux pays", rapporte le communiqué.

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Il signale que la rencontre avec le Premier ministre algérien a marqué la clôture de la visite du chef de la diplomatie sénégalaise dans la capitale algérienne.

Les deux parties ont partagé, lors de cette audience, leurs vues sur les enjeux internationaux et régionaux, réaffirmant leur volonté commune de continuer à oeuvrer en faveur de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité en Afrique.

Pour sa part, le ministre Cheikh Niang a exprimé la volonté du Sénégal de hisser sa coopération avec l'Algérie au plus haut niveau et de valoriser toutes les potentialités qu'elle offre dans des secteurs stratégiques, peut-on lire dans le communiqué.