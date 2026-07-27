Sénégal: Bakel - Des producteurs privés d'électricité pour des factures impayées

Bakel — Les producteurs de la cuvette de "Kollangal", dans la commune de Bakel (est), craignent de voir plusieurs hectares de leurs exploitations endommagés, après la décision de la Société nationale d'électricité (SENELEC) de suspendre l'alimentation électrique de plusieurs parcelles rizicoles, en raison d'une facture impayée.

"Le technicien de la SENELEC présent sur les lieux, nous a brandi une facture de 98 millions francs CFA, censée correspondre à nos impayés. Ce que nous ne comprenons pas, car le mois dernier nos impayés étaient évalués à 82 millions francs CFA", a expliqué Samba Ka, président du comité interprofessionnel de la filière riz (CIRIZ) de Bakel, dans un entretien avec des journalistes.

Selon lui, la coupure de l'électricité, jeudi dernier, à la station de pompage du périmètre rizicole de "Kollangal", empêche l'acheminement de l'eau vers les parcelles.

Selon Samba Ka, les producteurs supposent que la facture de 98 millions de francs FCFA présentée par la SENELEC, comme leurs impayés, inclut le prix fixe. Or, cette charge ne devrait pas leur être appliquée parce qu'ils sont exonérés, selon les producteurs.

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"Nous disposons d'une station de pompage exonérée du prix fixe. Or, nous pensons que dans les 98 millions réclamés figure ce prix fixe. Nous avons posé des questions pour comprendre le mode de défalcation, mais le technicien n'a pas répondu, et a procédé à la coupure de l'électricité", a regretté M. Ka.

"Nous sommes tout à fait disposés à honorer nos impayés. Nous avons même proposé de régler la totalité de la facture de ce mois, à condition de pouvoir poursuivre nos activités. Mais il a refusé, ce qui est regrettable pour nous qui sommes déjà impactés par les inondations", a-t-il ajouté.

Selon le responsable départemental du CIRIZ, cette coupure totale d'électricité risque d'endommager plusieurs hectares de piments et de réduire à néant les efforts des producteurs déjà engagés dans la campagne de l'hivernage.

"Pour la campagne hivernale, nous avons prévu de mettre en valeur des pépinières sur 80 hectares, qui risquent d'être endommagés. De plus, 25 hectares de piments situés aux abords du grand canal seront privés d'eau", a fait savoir le producteur.

Il a ainsi appelé la direction de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), ainsi que celle de la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC), à réagir face à cette situation.

Contacté par l'APS, le responsable de la SENELEC à Bakel n'a pas souhaité réagir à cette situation.