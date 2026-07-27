Sénégal: Un partenariat engagé avec l'ONG VIS pour renforcer les pôles emploi

Dakar — La direction de l'Emploi a signé lundi avec l'ONG VIS un protocole de travail dont l'ambition est de favoriser la territorialisation des politiques nationales de l'emploi et d'améliorer la qualité du service public destiné aux demandeurs d'emploi.

Le protocole signé par les deux parties "illustre de manière exemplaire plusieurs priorités de la politique nationale de l'emploi. Il contribue à la territorialisation des politiques de l'emploi", a notamment déclaré le directeur de l'Emploi, Cheikh Ahmadou Abdoul Guèye.

La cérémonie ayant servi de cadre à la signature de ce protocole a également été l'occasion de remettre du matériel informatique aux pôles emploi bénéficiaires.

Selon M. Guèye, les quinze pôles emploi concernés "deviennent davantage que des structures administratives" avec la signature de ce protocole, en constituant les premiers points de contact entre les citoyens, les entreprises et les dispositifs publics d'insertion.

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Ils traduisent, a-t-il expliqué, l'ambition de mettre en place un service public de l'emploi "plus proche des populations, plus réactif et davantage adapté aux réalités économiques locales".

Cheikh Ahmadou Abdoul Guèye considère que ce partenariat permettra de renforcer la qualité des services publics de l'emploi à travers la formation des responsables des pôles emploi, la modernisation des équipements informatiques, le transfert de compétences et le partage d'expériences.

"Nous investissons dans le capital humain des institutions elles-mêmes, car un service public performant demeure le premier levier d'une politique efficace de l'emploi", a-t-il soutenu.

Le responsable a par ailleurs insisté sur la portée des trente ordinateurs remis aux structures bénéficiaires, estimant que leur valeur réside moins dans leur acquisition que dans leur utilisation au service des usagers.

Ces équipements devront notamment contribuer à améliorer l'accueil des demandeurs d'emploi, le suivi des bénéficiaires, la collecte et l'exploitation des données sur le marché du travail, ainsi que l'intermédiation avec les entreprises et le pilotage territorial des politiques publiques de l'emploi, a-t-il précisé.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet "Formation, Dignité, Inclusion et Innovation : les clés d'une croissance économique durable au Sénégal", financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et mis en oeuvre par l'ONG VIS et ses partenaires pour la période allant de juillet 2025 à juin 2028.

Le projet vise à renforcer la formation professionnelle et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack et Tambacounda.

Intervenant à cette occasion, le vice-titulaire de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), Michele Civita, a estimé que cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie de la coopération italienne au Sénégal en faveur de l'emploi des jeunes.

"La signature de ce protocole traduit une vision commune, celle de renforcer les opportunités d'insertion professionnelle pour les jeunes, d'améliorer les passerelles entre la formation et les marchés du travail et de soutenir les mécanismes publics qui accompagnent les demandeurs d'emploi", a-t-il déclaré.

Selon lui, le renforcement des pôles emploi permettra de créer de nouvelles synergies entre les acteurs publics et la société civile, afin d'apporter des réponses concrètes aux aspirations de la jeunesse sénégalaise.