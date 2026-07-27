Sénégal: Vers l'institutionnalisation de la Semaine de la recherche et de l'innovation de l'UCAD

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ambitionne d'institutionnaliser la Semaine de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat (SRIE), afin d'en faire un rendez-vous scientifique annuel de référence, a annoncé, lundi, le directeur de la Recherche et de l'Innovation de l'UCAD, Yankhoba Seydi.

"L'objectif de l'UCAD est de faire de la SRIE une institution qui se tiendra désormais chaque année pour devenir l'un des plus grands rendez-vous scientifiques du Sénégal et de l'Afrique", a-t-il déclaré lors du lancement institutionnel de la manifestation, à l'UCAD II.

Prévue en décembre 2026, la prochaine édition de la SRIE vise à rapprocher le monde académique du grand public, des décideurs, du secteur privé et des partenaires au développement, afin de mieux faire connaître les résultats de la recherche universitaire et sa contribution au développement économique, social, culturel et environnemental.

Selon le professeur Seydi, cette initiative s'inscrit dans la nouvelle politique de recherche, d'innovation et de valorisation de l'UCAD qui entend promouvoir une recherche scientifique de qualité, adaptée aux besoins de la société et capable de contribuer au renforcement de la souveraineté du Sénégal.

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"Les universités modernes ne peuvent plus se limiter à la production et à la transmission des connaissances. Elles doivent également être des espaces de production de solutions, de valorisation des résultats de la recherche, de promotion de l'innovation et d'accompagnement de l'esprit entrepreneurial", a-t-il soutenu.

La SRIE constituera, a-t-il souligné, une vitrine pour les laboratoires, centres de recherche, écoles doctorales, structures d'innovation et incubateurs de l'université.

Elle donnera à voir les avancées scientifiques de l'UCAD dans des domaines aussi variés que la santé, l'agriculture, les technologies numériques, l'énergie, l'environnement, les sciences humaines et sociales, les arts, la culture ainsi que les savoirs endogènes.

Au-delà de l'exposition des résultats scientifiques, les organisateurs souhaitent renforcer les passerelles entre la recherche et les besoins réels de la société, tout en encourageant les étudiants et doctorants à transformer leurs travaux en innovations et en opportunités de création d'emplois, a fait savoir le directeur de la Recherche et de l'Innovation de l'UCAD.

Selon la présidente de la commission scientifique, Nogaye Ndour, cette édition reposera sur le principe de "l'égale dignité de toutes les sciences", en mettant sur le même plan les sciences exactes, les sciences humaines et sociales ainsi que les savoirs endogènes.

Elle souligne que cette approche transversale vise à favoriser une meilleure appropriation des innovations scientifiques et technologiques par les populations et à démontrer la contribution de toutes les disciplines au développement national.

La responsable de la commission scientifique a, par ailleurs, annoncé le lancement, le 30 juillet prochain, d'un appel à projets destiné à sélectionner les meilleurs résultats de recherche qui seront valorisés durant la SRIE.

Elle a également fait savoir qu'un film officiel consacré à la SRIE sera présenté lors de la cérémonie d'ouverture.

Le professeur Modou Fall, coordonnateur du collège des écoles doctorales a, pour sa part, assuré du soutien des écoles doctorales à cette initiative, estimant qu'elle contribuera au rayonnement de l'UCAD et au renforcement de sa mission de service pour la communauté.

Les responsables de la SRIE ont enfin appelé les médias, les entreprises, les décideurs publics et l'ensemble des acteurs socio-économiques à accompagner cette initiative, qu'ils considèrent comme un levier de promotion de la recherche, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la souveraineté scientifique du Sénégal.