Sénégal: Diourbel - Un projet a permis l'insertion de 119 jeunes et femmes

Diourbel — Le Projet d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes (PATIP) a facilité l'insertion de 119 stagiaires dans la région de Diourbel (centre), dont 36 au sein des collectivités territoriales, a-t-on appris lundi de sa coordonnatrice, Ndoumbé Diop.

"À Diourbel, nous en sommes à 119 stagiaires insérés, 36 dans les collectivités territoriales, le reste dans les entreprises, avec 56 % de femmes et neuf personnes en situation de handicap", a indiqué Ndoumbé Diop.

Mme Diop s'exprimait à l'occasion d'une journée régionale de concertation réunissant les collectivités territoriales et les acteurs du dispositif de territorialisation du premier emploi.

Selon elle, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des missions de terrain menées par le projet pour assurer le suivi du déploiement du PATIP dans les 46 départements du pays et renforcer les échanges avec les acteurs locaux.

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"La grande innovation du PATIP, dans la fratrie des projets du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, c'est l'intégration des collectivités territoriales", a souligné la coordonnatrice.

Dix-huit collectivités territoriales de la région de Diourbel bénéficient actuellement du dispositif, à raison de deux stagiaires chacune, afin de répondre aux besoins exprimés en ressources humaines et de contribuer au renforcement de leurs capacités.

Ndoumbé Diop a également annoncé que les activités ne se limiteront pas aux concertations. "Nous allons faire des descentes sur le terrain pour constater de visu l'état d'exécution des stages", a-t-elle assuré.

Elle a rappelé que les entreprises d'accueil sont sélectionnées à la suite d'appels à manifestation d'intérêt, ajoutant que les stagiaires sont orientés en fonction des profils recherchés, dans l'objectif de favoriser une insertion professionnelle durable des jeunes et des femmes.