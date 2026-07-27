Sénégal: Kaolack - En première ligne, les 'soldats du cadre de vie' redonnent de l'éclat aux espaces publics

Kaolack — Au rythme des pelles, des brouettes et des balais, les agents du service départemental du cadre de vie de Kaolack (centre) s'activent chaque jour pour rendre la ville plus propre et plus accueillante.

Depuis son installation en juin 2025, le service a mené plusieurs opérations de nettoiement, de désencombrement, d'aménagement paysager et de sensibilisation, avec l'ambition d'améliorer durablement le cadre de vie des populations et des services administratifs déconcentrés de l'État.

Au milieu de ses agents, le délégué départemental du cadre de vie de Kaolack, Cheikh Diouf, participe activement aux travaux de désencombrement et d'assainissement, illustrant sa volonté de faire du terrain le principal levier d'action de son service.

"L'amélioration du cadre de vie est une responsabilité partagée et commence par notre propre engagement", lance-t-il, tout en supervisant une équipe mobilisée pour débarrasser l'espace public des déchets et des herbes en cette période d'hivernage.

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Depuis la création du service départemental le 25 juin 2025, plus de 300 opérations de nettoiement, de désencombrement, d'aménagement paysager et de sensibilisation ont été menées à travers le département, indique-t-il.

Les agents, surnommés les "soldats du cadre de vie", s'activent à redonner un visage plus accueillant aux espaces publics.

Deux sites ont déjà été réhabilités et aménagés, tandis que plusieurs services administratifs déconcentrés ont bénéficié d'opérations d'embellissement dans le cadre du programme "Taaral sama administration".

Le même engagement est observé dans les établissements scolaires. Le service départemental du cadre de vie, en partenariat avec la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets, a procédé au nettoiement et à l'aménagement d'une cinquantaine d'écoles au début de l'année scolaire, dans le cadre de l'initiative "Taaral sama école".

Pour Cheikh Diouf, ces résultats ne pourront être consolidés sans une forte implication des populations.

"Les citoyens doivent s'approprier ces espaces et contribuer à leur préservation. Nous invitons également les associations sportives et culturelles à intégrer davantage d'activités citoyennes dans leurs programmes de vacances", plaide-t-il.

A l'approche de la campagne de reboisement, le service départemental prépare le lancement du programme "Natal Saloum", qui prévoit la plantation de plusieurs centaines d'arbres, avec un dispositif de suivi destiné à assurer leur croissance.

Tout en saluant les progrès enregistrés, le délégué départemental estime qu'un renforcement des moyens humains, matériels et logistiques demeure indispensable pour répondre efficacement aux attentes des populations et poursuivre les efforts d'amélioration du cadre de vie dans la capitale du Saloum.