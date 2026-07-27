Sénégal: L'ambassade colombienne à Dakar parmi les représentations diplomatiques que le nouveau président prévoit de fermer

27 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ambassade de la Colombie au Sénégal fait partie de la quinzaine de représentations diplomatiques colombiennes que le président élu, Aberlardo de la Espriella, prévoit de fermer dès sa prise officielle de fonction, le 7 août prochain.

Selon une annonce faite dimanche soir sur ses réseaux sociaux, l'avocat et homme d'affaires de 47 ans prévoit la fermeture d'une quinzaine de consulats et de quatorze ambassades.

Le nouveau président de la Colombie prévoit de fermer les ambassades de son pays au Sénégal, en Algérie, en Azerbaïdjan, à la Barbade, à Cuba, à la République Tchèque, en Ethiopie, au Ghana, à Haïti, en Hongrie, en Malaisie, au Nicaragua, en Roumanie et en Afrique du Sud.

Les représentations diplomatiques colombiennes en France et en Italie seront, quant à elles, fusionnées.

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Le futur chef de l'État a également fait savoir qu'il suspendrait le processus d'ouverture d'une ambassade colombienne dans les territoires palestiniens, une initiative lancée par le président sortant Gustavo Petro, tout en rouvrant une mission diplomatique à Jérusalem.

Ces fermetures, présentées comme une mesure d'économie budgétaire destinée à réorienter des fonds publics vers la sécurité intérieure, ne s'accompagnent toutefois d'une rupture complète des relations diplomatiques qu'avec deux pays : Cuba et le Nicaragua.

Les ressortissants colombiens présents dans les pays concernés par une simple fermeture d'ambassade, comme le Sénégal, continueront d'être pris en charge par d'autres missions diplomatiques de la région.

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