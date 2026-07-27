Congo-Kinshasa: Goma - Une campagne pour l'accès des femmes à la propriété foncière

27 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus d'une centaine de femmes disposent désormais de titres fonciers dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Ce progrès est le fruit de la campagne « Femmes en Action », initiée par l'Association pour la Conservation Communautaire de la Biodiversité (ACCB).

Après Kalehe et Mwenga, au Sud-Kivu, l'initiative a atteint Walikale, où elle en est à son troisième jour ce lundi. Elle vise à renforcer la compréhension des droits fonciers des femmes et à promouvoir un accès équitable à la propriété foncière.

Lancée le 23 juillet à Walikale, la campagne cible particulièrement les leaders coutumiers et communautaires ainsi que les organisations locales. Son objectif est de garantir aux femmes les mêmes droits fonciers que les hommes, explique Marie Bwami, coordinatrice de l'ACCB : « Dans nos communautés, seuls les hommes et leurs fils accèdent généralement à la propriété foncière. Les femmes cultivent souvent les terres de leur mari ou de leur père sans en être propriétaires. Cette situation accroît leur vulnérabilité et limite leur capacité d'adaptation face aux changements climatiques ».

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Les premiers résultats enregistrés au Sud-Kivu sont jugés encourageants. Sur les 1 500 bénéficiaires ciblés par le projet Femmes en Action, 230 lettres de cession de terres ont déjà été accordées par des hommes à leurs épouses ou à leurs filles. Parmi elles, 150 ont été officiellement enregistrées grâce à l'accompagnement du projet.

Placée sous le thème « Les droits d'accès des femmes à la propriété foncière : un levier pour l'égalité, l'autonomisation et la résilience climatique », la campagne bénéficie à Walikale de l'appui du Jane Goodall Institute (JGI).

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