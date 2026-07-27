Cote d'Ivoire: Korhogo - 2 015 nouveaux sous-officiers de police prêtent serment de servir la Nation avec honneur

L'École de police Amadou Gon Coulibaly de Korhogo a accueilli, le lundi 27 juillet 2026, une cérémonie solennelle de baptême de promotion et de remise d'épaulettes à 2 015 nouveaux sous-officiers de police, désormais déclarés aptes à servir la Nation.

Placée sous le parrainage du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ainsi que de nombreuses autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, sans oublier les familles des impétrants.

Une école qui s'affirme comme un pôle d'excellence

À cette occasion, le directeur de l'École de police Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, le commissaire divisionnaire Marc Michel Amoakon, a exprimé sa gratitude au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour son engagement en faveur de la modernisation de la formation policière. Selon lui, l'établissement s'impose progressivement comme un pôle d'excellence au service de la Côte d'Ivoire et du continent africain.

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Il a notamment mis en avant le rayonnement international grandissant de l'école, illustré par l'accueil récent d'élèves commissaires et officiers de police de la République du Congo, preuve, selon lui, de la crédibilité du modèle ivoirien de formation.

Le directeur a également salué le soutien du parrain de la promotion, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ainsi que l'hospitalité des populations de Korhogo, qui accompagnent le fonctionnement de l'école depuis sa création.

Présentant le bilan de cette promotion, le commissaire divisionnaire Marc Michel Amoakon a indiqué que 2 032 recrues avaient intégré l'établissement. Le parcours de formation a été marqué par le décès d'un élève, tandis que 11 recrues ont été autorisées à reprendre leur formation pour des raisons de santé et un élève a été radié conformément aux règlements en vigueur.

À l'issue des évaluations, le conseil de classe a déclaré 2 015 élèves aptes, dont 322 femmes et 1 693 hommes. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre cette mission de formation avec la même exigence afin de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des policiers compétents, disciplinés et profondément attachés aux valeurs républicaines.

Vagondo Diomandé prône l'intégrité et la discipline

S'adressant aux nouveaux policiers, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a rappelé que le métier de policier exige courage, disponibilité et esprit de sacrifice. Il les a exhortés à honorer leurs familles, leur uniforme et la République par leur compétence, leur discipline et leur intégrité.

« Les citoyens jugeront la Police nationale à travers votre comportement. Vous devez protéger les populations, les rassurer et gagner leur respect », a-t-il déclaré, les invitant à privilégier le sens du devoir plutôt que la recherche de récompenses immédiates.

Prenant ensuite la parole, le Général de corps d'armée Vagondo Diomandé a souligné que cette cérémonie marque une étape importante dans la vie de la Police nationale avec l'entrée officielle de plusieurs milliers de jeunes policiers dans les rangs des sous-officiers.

La promotion, composée des élèves déclarés aptes à servir, porte le nom d'« Adjudant de police Djissa Blobiaud Max Vincent », en hommage à ce sous-officier décédé en mission le 15 mars 2024 dans la région d'Issia. Pour le ministre, son sacrifice constitue un modèle de courage et de dévouement que les nouveaux policiers sont appelés à perpétuer.

« Les épaulettes que vous recevez aujourd'hui ne sont ni une récompense ni un privilège. Elles symbolisent la confiance que la République vous accorde et la responsabilité qui vous incombe de protéger les personnes, les biens, les libertés publiques et les institutions de notre pays », a-t-il déclaré.

Le ministre a également lancé un appel à la fermeté face aux comportements déviants susceptibles de ternir l'image de la Police nationale. Il a invité le commandement à faire preuve de rigueur dans l'application des règles de discipline, de probité et d'intégrité afin de préserver la confiance des populations.

Enfin, Vagondo Diomandé a salué le travail accompli par les encadreurs de l'École de police Amadou Gon Coulibaly. Depuis son ouverture en 2020, l'établissement a déjà formé 8 485 policiers, dont 1 314 femmes et 7 171 hommes, répartis sur cinq promotions.

Le ministre a, en outre, rendu un hommage particulier à la major de cette promotion, Pepe Aguy Zomassa Grâce, qui s'est distinguée avec une moyenne de 15,52/20, symbole de l'excellence promue par l'école.

Au terme de cette cérémonie empreinte de solennité et d'émotion, les 2 015 nouveaux sous-officiers de police ont officiellement reçu leurs épaulettes et se sont engagés à servir la Côte d'Ivoire avec loyauté, professionnalisme et un profond sens du devoir.