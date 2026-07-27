Cote d'Ivoire: Décès d'Émile Constant Bombet - La famille informe officiellement le Pdci-Rda

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a été informé du décès du ministre d'État Émile Constant Bombet.

Une délégation de la famille du défunt s'est rendue, le lundi 27 juillet 2026, à la Maison du Pdci-Rda, à Cocody, pour annoncer la disparition de cette figure historique de la vie politique ivoirienne.

Conduite par l'ex-ministre Gilbert Bleu-Lainé, la délégation familiale comprenait notamment le député Hervé Bombet. Dr Anga Jean-Marc était le porte-parole lors de cette rencontre empreinte d'émotion.

La direction du Pdci-Rda était représentée par le vice-président Georges Philippe Ezaley, le secrétaire exécutif en chef, l'ex-ministre Yapo Calice, ainsi que plusieurs hauts responsables du parti. Le secrétaire exécutif en chef adjoint, Traoré Adam-Kolia, a porté la parole de la direction politique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après les échanges d'usage, les responsables du Pdci-Rda ont présenté leurs condoléances à la famille éplorée. Ils ont également exprimé la compassion et le soutien du président du parti, Tidjane Thiam, ainsi que de l'ensemble des instances dirigeantes à l'endroit de la famille Bombet.

Au nom de la famille politique de l'illustre disparu, le Pdci-Rda a, en outre, réaffirmé sa disponibilité à accompagner la famille dans toutes les étapes de la préparation et du déroulement des obsèques, afin de rendre un hommage à la hauteur de l'engagement et du parcours de celui qui fut ministre d'État et l'une des grandes figures du parti.

La rencontre s'est achevée dans un climat de recueillement, marquant le début des consultations entre la famille biologique et la famille politique en vue de l'organisation des obsèques de l'ancien dignitaire de l'État.