Le 18 juillet, deux anciens champions de l'UFC se sont retrouvés face à face à Oklahoma City lors de l'UFC Fight Night 281. Pour Kamaru Usman, ambassadeur mondial de MelBet et légende de la catégorie des poids mi-moyens, cette soirée a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. Monté chez les poids moyens, il a disputé cinq rounds complets face à Dricus du Plessis, l'un des combattants les plus redoutables de la division.

Les juges ont accordé la victoire à du Plessis à l'unanimité. Pour Usman, ce combat a toutefois marqué une étape importante dans sa carrière et une nouvelle occasion de se mesurer à l'un des meilleurs combattants de la catégorie. Il a résisté dans les moments les plus difficiles, continué à imposer son rythme et terminé le combat à l'offensive. Sa prestation a une nouvelle fois mis en évidence les qualités qui l'ont toujours distingué : sa force mentale, son professionnalisme et sa volonté de relever les défis les plus exigeants.

25 minutes face à un poids moyen expérimenté

Usman a passé l'essentiel de sa carrière chez les poids mi-moyens, où il a défendu son titre UFC à cinq reprises. À Oklahoma City, « The Nigerian Nightmare » s'est retrouvé face à un ancien champion de la division supérieure.

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Le premier round a été marqué par un affrontement prudent à distance. Du Plessis s'est appuyé sur son jab et ses coups de pied bas, tandis qu'Usman cherchait à casser la distance et à imposer son propre rythme. Le moment le plus délicat est survenu au deuxième round, lorsque du Plessis a contré une tentative de mise au sol d'Usman avec un genou sauté, avant d'enchaîner avec une série de coups puissants.

Usman a résisté à cette offensive. Au troisième round, il a commencé à toucher plus régulièrement avec ses poings, puis a signé l'une de ses meilleures séquences dans la quatrième reprise. Dans les dernières minutes, il a accéléré, repoussé son adversaire vers la cage et placé plusieurs droites précises. Avant l'ultime reprise, son coin lui a clairement indiqué la marche à suivre : il fallait chercher la finition. Usman est alors reparti vers l'avant et a terminé le combat par une série offensive qui a contraint du Plessis à reculer.

Au terme des 25 minutes, les juges ont rendu les scores suivants : 50-45, 49-46 et 49-46. Pour l'ancien champion de l'UFC, ce combat a constitué un nouveau chapitre important d'une carrière exceptionnelle, marquée par 21 victoires.

Kamaru Usman ne recule devant aucun défi

Après le combat, Usman a accepté la décision des juges sans chercher la moindre excuse : « Je n'ai aucune excuse. Je n'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là. » Ces mots ont une nouvelle fois illustré le professionnalisme de « The Nigerian Nightmare », dont le comportement exemplaire a toujours été reconnu, dans l'octogone comme en dehors.

C'est cette attitude qui a fait de Kamaru Usman l'un des combattants les plus respectés de sa génération. Il est admiré non seulement pour ses titres de champion, mais aussi pour sa capacité à rester professionnel en toutes circonstances, à continuer d'avancer et à relever les défis les plus difficiles.

Le parcours de Kamaru Usman reflète parfaitement les valeurs que MelBet partage avec ses ambassadeurs. Dans son cas, elles se traduisent par le leadership, la volonté de gagner et la capacité à se fixer constamment de nouveaux objectifs. Ses cinq défenses de titre, ses nombreuses années passées parmi les meilleurs combattants du monde et sa mentalité de champion lui ont déjà assuré une place dans l'histoire de l'UFC.