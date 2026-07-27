Cote d'Ivoire: Kids Éloquence - Une nouvelle génération de jeunes orateurs prend son envol

Une trentaine d'enfants ayant participé à Kids Éloquence, un programme de formation dédié à l'art oratoire et à la prise de parole en public pour les enfants de 4 à 14 ans, ont reçu leur attestation de participation lors d'une cérémonie organisée le 27 juillet 2026, à Cocody.

Devant leurs parents, leurs proches et les invités, les membres de cette première cohorte, baptisée promotion « Excellence », ont démontré l'étendue de leur talent à travers des prestations marquées par l'aisance, la confiance et la qualité de leur expression.

Pour la promotrice du projet, Larissa Mango, cette initiative répond à une ambition claire : former, dès le plus jeune âge, les grands orateurs et les leaders de demain.

Pendant trois semaines, les enfants ont bénéficié d'une formation complète portant sur le media training, les techniques de diction et d'articulation, la maîtrise de la prise de parole, la connaissance de leurs valeurs personnelles ainsi que la gestion de la peur, de la timidité, de l'angoisse et du manque de confiance en soi.

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Leur apprentissage a également été rythmé par des exercices pratiques, notamment des simulations de présentation d'émissions télévisées, de journaux télévisés ainsi que par des interventions sur des thèmes imposés.

Larissa Mango a exprimé sa gratitude envers les parents pour la confiance qu'ils lui ont accordée en inscrivant leurs enfants à cette première édition. Elle s'est surtout réjouie de l'évolution remarquable des participants, soulignant que certains étaient particulièrement timides à leur arrivée, tandis que d'autres manquaient d'assurance. Au terme de la formation, ces enfants ont gagné en confiance et en aisance dans leur expression.

S'adressant aux jeunes diplômés, elle les a exhortés à cultiver la résilience face aux défis de la vie. « Il y aura des moments où la peur, le doute, l'angoisse ou la honte tenteront de se dresser sur votre chemin. Vous connaîtrez peut-être des échecs, mais chaque chute doit être une occasion de vous relever et de poursuivre votre chemin. Soyez toujours résilients », leur a-t-elle conseillé.

Au nom de leurs camarades, les porte-parole de la promotion, Ethan Bongo et Aniya..., ont exprimé leur profonde reconnaissance envers les formateurs pour les enseignements reçus. « L'art oratoire s'apprend dès le plus jeune âge, car il prépare les orateurs de demain. À l'issue de cette formation, nous prenons l'engagement de continuer à lire, à écrire et à nous exprimer avec assurance », ont-ils déclaré.

Les enfants ont affirmé que la délivrance de ces attestations marque le début d'une véritable mission. Pour eux, Kids Éloquence est bien plus qu'une simple formation : c'est une école de courage, de confiance en soi et de leadership, qui leur donne les outils nécessaires pour devenir des citoyens capables de s'exprimer avec conviction et d'inspirer leur entourage.