Afrique: Cinéma - Jacques Trabi magnifie l'honneur des Africains avec Anthôman

Entre drame intime, quête de rédemption et fresque historique sur fond de Seconde Guerre mondiale, le nouveau long métrage du réalisateur de Sans regret se dévoile enfin. Rendez-vous le 29 juillet au cinéma Pathé Cap-Sud pour découvrir cette avant-première très attendue.

En prélude à l'avant-première prévue le 29 juillet 2026, au cinéma Pathé Cap-Sud, "Anthôman, pour l'honneur", le nouveau long métrage du réalisateur ivoirien Jacques Trabi, tourné en Côte d'Ivoire et en France, a été présenté à des journalistes et à des critiques d'art lors d'une projection privée, le 24 juillet, au Plateau.

Film d'époque, ce long métrage d'une heure et 27 minutes est le tout premier film ivoirien portant sur la seconde guerre mondiale. Quatre langues y sont parlées (le français, le guéré, le gouro et le baoulé), et des acteurs bien connus comme Mahoula Kane, Amoin Koffi et Nestor Gahé y tiennent des rôles.

Il évoque les conséquences dévastatrices de ce conflit mondial, qui s'est déroulé entre 1939 et 1945, principalement sur le continent européen. Il montre comment des vies et des destins ont été bouleversés sur le continent africain, qui n'avait pourtant aucun lien direct avec les hostilités.

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En effet, l'histoire se déroule à Blanoufla, un village de Côte d'Ivoire, où Gooré et Kalou, deux jeunes adultes, entretiennent une profonde amitié. Le premier est un talentueux batteur, tandis que le second excelle dans la danse. Une nuit, au cours d'une partie de chasse, Gooré, par un malheureux concours de circonstances, ôte la vie à Kalou.

Malgré le résultat négatif du Zri, épreuve traditionnelle censée établir la culpabilité ou l'innocence d'un individu, les villageois accusent Gooré d'avoir assassiné son ami par jalousie.

Déterminé à laver son honneur, ce dernier prend une décision radicale : il se fait enrôler dans l'armée pour participer à la seconde guerre mondiale, qui bat alors son plein. Selon la tradition, son retour vivant du front constituerait la preuve irréfutable de son innocence.

« Anthôman signifie "pour l'honneur" en gouro, ma langue maternelle. La seconde guerre mondiale a laissé des traces profondes, visibles encore aujourd'hui. Elle a durablement bouleversé les structures sociales et culturelles de nombreux villages africains (...) J'ai voulu en faire le symbole du danger suprême, mais aussi de l'honneur et du destin, qui constituent les fondements mêmes des sociétés villageoises que j'ai côtoyées durant mon enfance », a expliqué Jacques Trabi, réalisateur du long métrage à succès "Sans regret".

Pour la productrice, Prisca Marceleney, produire ce film a été une expérience unique. « Pour moi, c'est une expérience fondatrice, qui confirme qu'en Afrique, et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, la volonté et la détermination permettent de mener à bien des projets ambitieux et porteurs de sens. Félicitations aux équipes de tournage et merci du fond du coeur à toutes les structures qui nous ont accompagnés dans cette aventure », a-t-elle déclaré.

À l'en croire, le budget global de ce film s'élève à 450 millions de Fcfa. Il a été réuni grâce à l'appui de partenaires tels que le Programme Clap Acp, l'Union européenne, TV5MONDE, l'Oif, le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire et le Fonsic.