Algérie: Des wilayas côtières accueillent des délégations de jeunes du Sud et des Hauts-Plateaux

ALGER — Plusieurs wilayas côtières accueillent actuellement des délégations de jeunes venues des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux dans le cadre du programme de jumelage entre wilayas, inscrit dans le programme ministériel "Mobilité des jeunes", indique samedi un communiqué du ministère de la Jeunesse.

"Dans le cadre du programme ministériel +Mobilité des jeunes+, et du programme de jumelage entre wilayas visant à renforcer la communication et les échanges entre les jeunes du pays, les wilayas côtières accueillent des délégations de jeunes en provenance des wilayas du Sud algérien et des Hauts-Plateaux pour participer à des programmes riches et variés", a précisé la même source.

Cette initiative constitue "une occasion pour consolider les liens de fraternité, renforcer les valeurs d'appartenance nationale et favoriser le partage d'expériences et de savoir-faire entre les jeunes d'un même pays", selon la même source.

Cette phase du programme de jumelage concerne des délégations de jeunes des wilayas d'El Meniaa, Tlemcen, M'Sila et Béjaïa, a conclu le communiqué.