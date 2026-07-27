Algérie: Ligue 1 Mobilis - Aït Ouamar nouveau manager général de l'USMA

ALGER — L'USM Alger (Ligue 1 Mobilis de football), a annoncé ce samedi sur ses réseaux sociaux, la nomination de son ancien joueur, Hamza Aït Ouamar, au poste manager général.

Aït Ouamar (39 ans) retrouve ainsi une fonction qu'il avait déjà occupée au sein du club la saison dernière, avant de quitter son poste au cours de l'intersaison.

Sa nomination intervient deux jours seulement après la décision du Conseil d'administration de mettre fin aux fonctions de son directeur sportif Saïd Allik.

" Cette nomination traduit la confiance de la direction dans les compétences et l'expérience dont il dispose, ainsi que dans sa connaissance approfondie des spécificités et des valeurs du club, des atouts qui contribueront à renforcer le travail administratif et à soutenir le projet sportif de l'USMA", souligne l'USMA dans un communiqué.

Hamza Aït Ouamar a notamment porté les couleurs de l'USM Alger, du CR Belouizdad et de l'ES Sétif au cours de sa carrière de joueur, avant de raccrocher les cramons en 2020.