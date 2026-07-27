Algérie: Touami (dames) et Kheddach (messieurs) sacrés chez les élites

ALGER — Les athlètes Mélissa Touami et Noureddine Kheddach ont été sacrés champions d'Algérie d'aquathlon 2026 de la catégorie Elite, à l'issue de la compétition disputée à la Promenade des Sablettes (Alger), avec la participation d'environ 250 concurrents représentant les différentes catégories d'âge.

Chez les dames, Touami a dominé l'épreuve en réalisant un temps de 39 min 13 sec, grâce notamment à une natation bouclée en 14:21 et une course à pied en 24:25, décrochant ainsi la médaille d'or.

Dans l'épreuve masculine, le titre est revenu à Noureddine Kheddach, vainqueur en 35 min 43 sec. Il a devancé M. Amine Ouddah, médaillé d'argent en 34 min 38 sec, tandis que Ramzy Haouchine a complété le podium avec un chrono de 36 min 05 sec.

Les compétitions des catégories juniors ont également offert un beau spectacle. Chez les juniors filles, Dalia Aidouni s'est adjugée le titre national en 40 min 45 sec, devant Wissal Benamira, médaillée d'argent en 50 min 56 sec, alors que Sara Aitour a pris la troisième place en 1 h 03 min 40 sec.

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Dans la catégorie juniors garçons, Bilal Dehbi a remporté la médaille d'or en 33 min 25 sec, devant Abdelmadjid Ali Bida (35 min 39 sec) et Malik Fodil, troisième en 35 min 42 sec.

Organisé par la Fédération algérienne de triathlon (FATRI), en coordination avec la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL) de la wilaya d'Alger et la Ligue algéroise de triathlon, le Championnat d'Algérie 2026 d'aquathlon a réuni près de 250 athlètes, des catégories U11 jusqu'aux Masters.

L'épreuve, combinant la natation et la course à pied, s'inscrit dans les efforts de la FATRI visant à promouvoir cette discipline et à permettre aux meilleurs aquathlètes algériens de se distinguer sur la scène nationale.