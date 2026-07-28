Afrique de l'Ouest: La CEDEAO veut accélérer l'harmonisation des systèmes statistiques nationaux des pays membres

Dakar — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) va accélérer l'harmonisation des systèmes statistiques de ses pays membres, dans le but de les rendre plus fiables, a-t-on appris du directeur chargé de la recherche et des statistiques au sein de ladite organisation, Felix Fofana N'Zué.

"Les statistiques constituent cette lampe indispensable, qui éclaire les choix de nos gouvernements, de nos institutions régionales, de nos partenaires et des populations", a dit M. N'Zué lors d'une réunion des directeurs généraux des agences et instituts nationaux chargés des statistiques des États membres de la CEDEAO.

"Les crises sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires, les mutations numériques également, rendent plus que jamais nécessaire la production de données crédibles, harmonisées et comparables", a-t-il ajouté.

Felix Fofana N'Zué estime qu'une harmonisation des systèmes statistiques nationaux permet de prendre efficacement des décisions publiques.

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Le directeur chargé de la recherche et des statistiques à la Commission de la CEDEAO précise que "la politique statistique communautaire vise à doter l'espace ouest-africain d'outils harmonisés, qui soient capables d'accompagner l'intégration régionale".

"Aucune stratégie de développement durable, aucune politique économique crédible, aucun programme d'intégration régionale ne peuvent prospérer sans des données de qualité", a soutenu Felix Fofana N'Zué.

Les directeurs généraux des agences et instituts nationaux chargés des statistiques vont examiner plusieurs documents techniques utilisés dans les statistiques communautaires de la CEDEAO, dont l'indice de la production industrielle, le répertoire statistique des entreprises, le tableau des opérations financières de l'État et les données relatives à la dette publique et aux comptes nationaux trimestriels.

"Ces instruments sont des jalons importants de la consolidation du système statistique régional et de l'amélioration de la qualité des indicateurs utilisés pour le pilotage de nos économies", a souligné M. N'Zué.

Il juge nécessaire de renforcer la gouvernance statistique des pays de la CEDEAO.

Le directeur chargé de la recherche et des statistiques à la CEDEAO estime que la qualité des données dépend en même temps de la rigueur des méthodes utilisées et de l'indépendance des institutions chargées de les produire.

"Les statistiques ne sont pas de simples chiffres. Elles racontent l'histoire de nos économies, traduisent les réalités vécues par les populations et éclairent les décisions qui façonnent l'avenir de notre région", a souligné Felix Fofana N'Zué.

Il recommande aux États membres de poursuivre les efforts pouvant leur permettre de bâtir un système statistique régional "moderne, harmonisé et résilient".