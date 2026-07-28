Burkina Faso: Longues files d'attente dans les centres de santé - Un autre mal pour les patients

Le secteur de la santé est en pleine révolution dans notre pays. En effet, depuis quelques années, les autorités ont mis un point d'honneur à relever les plateaux techniques de bien de centres hospitaliers.

Tant et si bien que des prouesses médicales y sont enregistrées, et cela, au grand bonheur des Burkinabè. Le dernier cas en date est un triple pontage coronarien qui a été réalisé avec succès au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo. On peut multiplier les exemples du genre qui traduisent le savoir-faire et le professionnalisme de nos médecins qui ont fait le serment de sauver des vies.

Cela dit, on espère que les autorités garderont l'oeil ouvert sur ce secteur, de sorte à améliorer continuellement l'offre et l'accès aux soins de santé. Car, comme on le sait, la santé est une priorité. On doit y veiller. Car, un pays qui n'arrive pas à soigner ses fils et ses filles, ne saurait aucunement prétendre au développement. C'est pourquoi, en plus des efforts déjà fournis par les autorités, il y a des défis et pas des moindres, à relever. En effet, nos centres de santé surabondent parfois de monde au point que certains patients n'ont pas où dormir.

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Mais le plus ahurissant, c'est de voir des patients ou leurs accompagnants poireauter dans des rangs pendant près de deux à trois heures pour payer les frais de consultation à la caisse. Il suffit de faire un tour dans les centres de santé pour s'en rendre compte. Le problème est réel. Certains patients, à force d'attendre dans le rang, finissent par s'écrouler, aggravant ainsi leur mal. Quant aux accompagnants, certains d'entre eux finissent par devenir eux-mêmes malades.

Il faut poursuivre les innovations sur tous les plans

Surtout quand il s'agit d'un cas d'hospitalisation où il faut régulièrement prendre le rang. Franchement, c'est pénible. C'est harassant ! Pour faire face à une telle situation, des mesures d'urgence s'imposent. Plutôt que de deux caisses, il faut aller à quatre, voire plus, histoire de diligenter les paiements. Pourquoi pas au besoin encourager les paiements électroniques qui, on le sait, permettent de gagner en temps ? Surtout que nous sommes à l'ère du numérique où tout ou presque se fait instantanément.

En tout cas, aucun sacrifice ne sera de trop s'il peut contribuer à soulager les peines des patients et leurs accompagnants. Car, faut-il le rappeler, ce n'est pas de gaieté de coeur que l'on se rend dans un centre de santé. On y va pour retrouver la santé. Mais quand les conditions d'accueil en rajoutent au stress des uns et des autres, le centre de santé finit par perdre sa vocation première. A preuve, il y a des gens qui n'ont pas le sommeil tranquille quand ils savent qu'ils se rendront le lendemain dans un centre de santé.

Il faut se lever très tôt, souvent dès le premier chant du cop, pour espérer être servi au plus tôt. En tout cas, les autorités compétentes sont interpellées. Il faut poursuivre les innovations sur tous les plans. Car, très souvent, on met l'accent sur le volet sanitaire tout en occultant l'aspect administratif alors que les deux sont étroitement liés. A preuve, il faut payer pour avoir accès à un médecin.