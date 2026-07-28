Afrique: CAN Féminine - Ces démonstrations de force qui ont marqué la légende du tournoi

Les cartons offensifs font partie de l'ADN de la CAN féminine TotalEnergies, et l'édition 2026 ne déroge pas à la règle. Entre la démonstration du Maroc face au Kenya (4-0) et la démonstration d'efficacité de la Côte d'Ivoire devant le Burkina Faso (4-1), les cadors du continent ont d'entrée marqué leur territoire et donné le ton d'un tournoi spectaculaire.

Les gros cartons de l'histoire

1. Nigeria 8-0 Maroc - 1998 Le 17 octobre 1998, le Nigeria donne une leçon inaugurale au Maroc pour lancer son tournoi. Déjà surclassées à la pause (5-0), les Marocaines concèdent trois nouveaux buts au retour des vestiaires. Une gifle monumentale qui reste, aujourd'hui encore, le plus grand carton de l'histoire de la compétition.

2. Nigeria 6-0 RD Congo - 1998 Trois jours seulement après leur récital d'ouverture, les Super Falcons remettent ça. En roue libre, les Nigérianes poursuivent leur marche destructrice et infligent une nouvelle correction majuscule à la RD Congo, impuissante face à la foudre adverse.

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3. Nigeria 6-0 Égypte - 1998 Jamais rassasiées, les Super Falcons remettent le couvert pour leur troisième et dernier match de poule en infligeant le même tarif à l'Égypte. Bilan d'un premier tour tout simplement terrifiant pour le Nigeria : 20 buts inscrits, aucun encaissé et une concurrence déjà traumatisée.

4. Nigeria 6-0 Cameroun - 1998 La démonstration de force nigériane s'est poursuivie jusqu'en demi-finale. Pourtant réputé pour sa solidité et son esprit guerrier dans les grands rendez-vous, le Cameroun s'est fait totalement balayer par des Super Falcons survolées et au sommet de leur art.

5. Guinée équatoriale 6-0 RD Congo - 2012 Quatorze ans après le raz-de-marée nigérian de 1998, la Guinée équatoriale égale le deuxième plus large écart de l'histoire du tournoi. Porté par un public en transe, le pays hôte atomise la RD Congo et frappe un grand coup, lançant idéalement sa conquête vers un deuxième sacre continental.

6. Nigeria 5-0 Zambie - 2024. Une véritable démonstration de force. Dans un quart de finale à sens unique disputé à Casablanca, le Nigeria n'a laissé absolument aucune chance aux Copper Queens, corrigées 5-0. Lancées idéalement dès la première minute par un coup de casque d'Osinachi Ohale, les Nigérianes ont récité leur football offensif. Esther Okoronkwo puis Chinwendu Ihezuo enfonçaient le clou avant même la pause (3-0), concrétisant une supériorité tactique et athlétique écrasante.Muselées par la charnière des Super Falcons, les stars zambiennes Barbra Banda et Racheal Kundananji n'ont pas existé.Oluwatosin Demehin et Folashade Ijamilusi ont parachevé le récital nigérian en seconde période, permettant aux neuf fois championnes d'Afrique de valider avec panache leur billet pour le dernier carré, avant d'arracher un dixième titre.