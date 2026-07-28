La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a souligné, lundi à Mbour (ouest), que les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 constituent bien plus qu'un rendez-vous sportif, les présentant comme un "puissant levier d'intégration régionale, de diplomatie et de développement socio-économique au service de la jeunesse africaine".

"Au-delà des enjeux sportifs inhérents à toute compétition, les JOJ Dakar 2026 se veulent un moment fort de communion de la jeunesse africaine, de mobilisation autour de projets communs, d'épanouissement de notre jeunesse et de promotion de ses talents sur les plans artistique, culturel et de l'innovation technologique", a-t-elle déclaré.Djirèye Clotilde Coly présidait lundi Mbour la cérémonie d'ouverture du Forum régional des ambassadeurs des États membres de la CEDEAO et des présidents des Comités nationaux olympiques (CNOS).

Elle a estimé que l'organisation des premiers Jeux olympiques de la jeunesse sur le continent africain permettra au Sénégal de "positionner les JOJ comme une vitrine d'opportunités économiques et sociales, de rayonnement sportif pour les jeunes athlètes, mais également comme un levier diplomatique pour faire davantage entendre la voix de l'Afrique".

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Selon la ministre de la Jeunesse et des Sports le modèle d'organisation des Jeux repose sur une approche inclusive favorisant la participation de jeunes issus de plusieurs pays africains à travers notamment le programme Learning Academy, destiné à recruter et former de jeunes volontaires appelés à vivre une expérience immersive dans l'organisation d'un événement olympique.

Djirèye Clotilde Coly a indiqué que ces échanges permettront aux jeunes de partager et de promouvoir les valeurs de paix, de solidarité, de tolérance, de brassage culturel et d'acceptation de l'autre, "autant de principes qui fondent la diplomatie sportive".

La ministre a également souligné le programme d'implantation d'infrastructures sportives et culturelles de proximité, destiné à réduire les disparités territoriales, ainsi que l'institution du Brevet olympique civique et sportif, qui vise à renforcer le civisme, la citoyenneté active et le leadership des jeunes.

Elle a salué le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) et le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) pour avoir intégré les dimensions économiques, sociales et culturelles dans la préparation des Jeux.

Djirèye Clotilde Coly a estimé que les travaux du forum, consacrés notamment à l'héritage des JOJ Dakar 2026, à la diplomatie sportive, au rôle du sport dans l'intégration régionale et à la mobilisation des États membres de la CEDEAO, déboucheront sur des propositions concrètes en faveur de la réussite des JOJ, avant de déclarer officiellement ouverts les travaux de la rencontre.La ministre de la Jeunesse et des Sports a, par ailleurs, félicité le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, récemment porté à la présidence en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.

Elle a estimé que cette désignation témoigne de "la confiance" des dirigeants ouest-africains envers le chef de l'État sénégalais et illustre son "leadership" au sein de l'organisation sous-régionale.