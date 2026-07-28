Congo-Kinshasa: Procès Frivao - Constant Mutamba provoque un incident à la Cour de cassation

Ministère de la Justice/X
Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice de la RDC
28 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sylvain Andema

Le procès de Constant Mutamba, ouvert le 27 juillet à la Cour de cassation à Kinshasa, a été marqué par son départ de l'audience après avoir contesté la régularité de la citation engagée contre lui.

Ex garde des Sceaux, Constant Mutamba a accusé, séance tenante, les greffiers d'avoir introduit de fausses mentions dans la citation le chargeant. Dans le même ordre d'idées, il a dénoncé le refus du tribunal d'enregistrer sa propre citation directe déposée contre le greffier de la Cour de cassation, Kinakina Kiki, qu'il accuse de faux en écriture. "Il y a un complot monté contre moi et j'ai des preuves", a-t-il martelé devant des juges médusés.

Pour Constant Mutamba, il est clair qu'il est victime d'une cabale orchestrée par ses détracteurs d'autant plus que la Cour lui a même refusé le droit de soulever ses exceptions et moyens de défense. Face à ces irrégularités qu'il juge délibérées, il a quitté la salle d'audience, refusant de cautionner une procédure qu'il estime biaisée. S'exprimant devant la presse, il s'est présenté comme une victime du système maffieux mis en place pour le condamner injustement. L'ancien ministre de la Justice a affirmé, par ailleurs, être prêt à « boire la ciguë comme Socrate » plutôt que de renoncer à ce qu'il présente comme un combat pour la justice et la vérité, avant de quitter la salle d'audience.

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La Cour de cassation devra désormais statuer sur ces incidents et décider de la suite à donner à ce procès. Pour rappel, Constant Mutamba et l'ancien coordonnateur du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda (Frivao) sont poursuivis pour détournement présumé de fonds publics, notamment en lien avec le paiement contesté de 14,3 millions de dollars à Congo Energy et d'autres décaissements jugés irréguliers. Dossier à suivre.

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