Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 juillet 2026

revue de presse

Tchad : Le pays officialise son retrait de la Cour pénale internationale

C'est un nouveau coup dur pour la justice pénale internationale sur le continent africain. Ce lundi 27 juillet 2026, N'Djamena a officialisé sa décision souveraine de quitter le Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI).

En invoquant un fonctionnement inéquitable et une focalisation jugée disproportionnée sur le continent africain, le gouvernement tchadien emboîte le pas à plusieurs autres nations. Cette rupture s'inscrit dans une dynamique diplomatique complexe où s'enchevêtrent pressions américaines et vives tensions régionales autour de la crise soudanaise. [Source allAfrica]

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Bénin : Chercheurs et experts autour des masques Vodun

Chercheurs, universitaires, conservateurs de musées, dignitaires traditionnels et acteurs culturels se sont réunis les 25 et 26 juillet 2026 à Porto-Novo, dans le cadre d’un colloque scientifique international consacré aux masques Vodun et à leur place dans les sociétés contemporaines.

Organisée en marge de l’édition 2026 du Festival des Masques, une rencontre entre chercheurs et experts, accueillie par l’École du Patrimoine Africain (EPA), avait pour thème « Masques Vodun : Héritage et Modernité ».

Coordonné par le professeur Mahougnon Kakpo, le colloque a permis d’aborder les enjeux liés à la préservation, à la transmission et à la valorisation du patrimoine culturel africain. [Source Apanews]

Algérie-France : Abdelmadjid Tebboune dément avoir réclamé un quota de visas à la France

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a assuré n'avoir « jamais demandé » à la France d'augmenter le nombre de visas accordés aux Algériens. Cette mise au point intervient après une polémique suscitée par les déclarations de l'ambassadeur de France à Alger et dans un contexte de réchauffement des relations entre les deux pays.

Dans un entretien à des journalistes, dont des extraits ont été diffusés par la présidence algérienne, Abdelmadjid Tebboune a affirmé n'avoir « jamais demandé un quota de visas, un nombre de visas ou parlé de visas » avec les autorités françaises.

Le chef de l'État algérien répond ainsi aux débats provoqués par les déclarations de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, qui avait évoqué un retour progressif au niveau de délivrance des visas observé avant la crise diplomatique entre Paris et Alger. [Source Africa Radio]

RDC : Après des échanges tendus, l’ex-ministre Constant Mutamba quitte l'audience de son procès

Coup de théâtre lundi 27 juillet en République démocratique du Congo, dans le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba. Il a quitté l'audience de la Cour de cassation dans le procès lié au Fonds de réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, parce qu'il dénonce des irrégularités de procédure.

Constant Mutamba avait déjà été poursuivi et condamné dans une précédente affaire de détournement, alors qu’il était garde des Sceaux. L’affaire s’était soldée en 2025 par un verdict de trois ans de travaux forcés, qu’il purge actuellement sous résidence surveillée. Pour ce nouveau procès, qui en est à sa deuxième audience, il dénonce la violation de ses droits de la défense. [Source RFI]

Diomaye Faye au Mali : Première visite d’un président de la CEDEAO dans l’AES

Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal et président en exercice de la CEDEAO, est attendu ce mardi 28 juillet 2026 à Bamako pour une visite de travail d’une journée.

Cette visite marque un tournant : pour la première fois, un chef d’État de la CEDEAO se rend dans un pays membre de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger depuis leur retrait de l’organisation ouest-africaine.

Les discussions, rapporte Senegal7, porteront sur les modalités d’une coopération future, notamment la libre circulation des personnes et des biens, la gestion des infrastructures communes et la lutte antiterroriste. Elles s’inscrivent dans le cadre de la médiation pilotée par Lansana Kouyaté. [Source Senego]

Nigeria : Au moins 30 morts dans une attaque contre un village du nord

Au Nigeria, une attaque perpétrée par des hommes armés lundi contre un village dans l'État de Kaduna, au nord-ouest, a fait au moins 30 morts, dont huit enfants, rapporte le média Reuters.

Les assaillants ont ouvert le feu au hasard et ont incendié des habitations. L’attaque, qui s’est déroulée précisément dans le village de Naridon, dans la circonscription administrative de Kauru, n’a pas encore été revendiquée. [Source Africanews]

Minerai de fer : Le Cameroun condamné à verser 616 millions de dollars à Sundance

La société minière australienne Sundance Resources a annoncé avoir remporté une procédure d’arbitrage devant la Chambre de commerce internationale (CCI) contre le Cameroun. Le tribunal lui a accordé environ 616 millions de dollars de dommages et intérêts, d’intérêts et de frais de justice dans le cadre d’un litige portant sur un projet de minerai de fer resté au point mort.

Basée à Perth, l’entreprise a indiqué que le tribunal avait conclu que le Cameroun avait manqué à ses obligations légales envers Sundance et sa filiale Cam Iron SA concernant leur investissement dans le gisement de minerai de fer Mbalam-Nabeba, situé à cheval sur la frontière entre le Cameroun et la République du Congo. [Source TRT Afrika]

Madagascar : Dialogue politique - Le palais d'Iavoloha reçoit deux anciens chefs d'État

Le colonel Michaël Randrianirina a reçu hier à Iavoloha les anciens présidents Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina. Au coeur des échanges, la mise en place d'un Conseil constitutionnel crédible.

Sans Conseil constitutionnel, la Refondation restera boiteuse. C'est pourquoi, hier à Iavoloha, le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, a reçu les deux anciens présidents Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina. Pas pour une photo, mais pour parler institutions. Le président de la Refondation veut boucler le dossier le plus sensible de la transition : la mise en place d'un Conseil constitutionnel crédible. [Source L’Express de Madagascar]

Cour africaine des droits de l'homme : L'exécution des décisions, un nouveau défi de crédibilité pour les États africains

Vingt ans après sa création, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se heurte à un paradoxe majeur : si son autorité juridique est désormais reconnue sur le continent, l'exécution de ses décisions demeure largement insuffisante.

Réunis récemment à Dakar, au Sénégal, magistrats, universitaires et défenseurs des droits humains ont alerté sur un déficit d'application qui fragilise la crédibilité de l'État de droit africain et, plus largement, le rayonnement institutionnel du continent. Selon le rapport 2025 de la Cour, seules deux des cent quatre décisions rendues ont été pleinement exécutées, tandis qu'une dizaine seulement l'a été partiellement. Pour le garde des Sceaux sénégalais, Me Moussa Sarr, cette situation constitue « une menace sérieuse pour la crédibilité de l'architecture africaine de protection des droits humains ». [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Mondial 2026 : Le missile du Capverdien Sidny Lopes Cabral élu plus beau but

Le Cap-Vert n’a peut-être pas poursuivi son aventure en Coupe du monde 2026, mais il repart avec l’une des plus belles récompenses individuelles de la compétition.

Le défenseur capverdien Sidny Lopes Cabral a remporté le prix Hyundai du plus beau but du tournoi grâce à sa frappe inscrite face à l’Argentine en seizièmes de finale. Une distinction qui vient couronner le parcours exceptionnel des Requins Bleus pour leur toute première participation au Mondial. [Source Afrik.com]