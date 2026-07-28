Afrique: Dakar 2026 - À moins de 100 jours des Jeux, le compte à rebours s'accélère

Le 23 juillet dernier a marqué une étape symbolique : il ne restait plus que 100 jours avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), qui se tiendront à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cet événement représente une première historique pour le continent africain, qui accueille pour la toute première fois une compétition olympique. Environ 2 700 jeunes athlètes de 17 ans maximum sont attendus, répartis sur trois villes hôtes : Dakar, Diamniadio et Saly.

Ce samedi 25 juillet 2026, les préparations pour les JOJ 2026 ont connu une accélération majeure.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réceptionné deux sites incontournables pour l'événement : la piscine olympique et le Stade Iba Mar Diop. Le Chef de l'Etat en a alors profité pour savourer l'avancée. « Je voudrais saluer l'ensemble des parties prenantes à cette oeuvre que nous sommes en train de réaliser. L'écart entre la situation que j'avais constatée lors de ma dernière visite et celle d'aujourd'hui témoigne de l'engagement fort de toutes les équipes chargées de livrer ces infrastructures dans les délais convenus ».

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Avant cette réception, lors d'un point d'étape présenté à la 146e session du Comité International Olympique (CIO) à Lausanne, le comité d'organisation (COJOJ) de Dakar 2026 a indiqué que la préparation des Jeux bascule désormais vers la mise en oeuvre concrète : essais techniques, répétitions générales et coordination entre les huit sites de compétition. Les travaux d'aménagement, qui touchent à leur fin dans les prochaines semaines, laissent place à une phase d'intégration entre les différentes fonctions et infrastructures.

L'attribution des quotas d'athlètes est désormais bouclée pour l'ensemble des Comités nationaux olympiques (CNO), ainsi que pour l'équipe olympique des réfugiés. Les fédérations internationales continuent d'épauler les organisateurs sénégalais sur le plan sportif et opérationnel.

Le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, a souligné que les progrès accomplis résultent d'une mobilisation collective associant le comité d'organisation, le CIO, les fédérations internationales, les comités nationaux et les partenaires du projet.

Du côté sécuritaire, le coordonnateur du COJOJ, Ibrahima Wade, a assuré que l'État sénégalais était prêt à accueillir l'événement, précisant que les forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Conseil national de coordination de la sécurité des JOJ, travaillent quotidiennement à la préparation du dispositif.

Une mobilisation humaine considérable

Le comité d'organisation s'appuie aujourd'hui sur 700 collaborateurs permanents, en grande partie issus de l'Académie Dakar 2026, un programme dédié à la formation des jeunes au management événementiel sportif. À cette équipe s'ajoutent près de 23 000 volontaires déjà inscrits, tandis qu'environ 300 000 jeunes se préparent à vivre les Jeux à travers leurs écoles et leurs communautés.

Direction Athènes pour la flamme olympique

Le prochain grand rendez-vous avant l'ouverture sera l'allumage de la flamme olympique, prévu le 10 septembre à Athènes. La flamme s'envolera ensuite vers Dakar, où elle arrivera le 12 septembre, avant d'entamer un relais de 3 000 kilomètres réparti en 30 étapes à travers toutes les régions du Sénégal. Son parcours s'achèvera au stade Abdoulaye Wade, qui accueillera la cérémonie d'ouverture le 31 octobre.

Les Jeux ont également révélé l'un de leurs marqueurs symboliques : la chanson officielle, intitulée Teranga, interprétée par l'artiste sénégalaise Mamy Mbaye. Ce titre devrait accompagner l'ensemble de l'événement à partir du 31 octobre.