Maroc: Le secteur financier marocain augmente sa taille de 11,2% en 2025

La taille du secteur financier marocain, mesurée par le total des actifs de ses composantes (secteur bancaire, secteur des assurances et de la prévoyance sociale ainsi que le marché des capitaux), a atteint 3.830 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en hausse annuelle de 11,2%, selon le 13ème rapport annuel sur la Stabilité financière.

Cette taille représente ainsi 223% du produit intérieur brut (PIB), fait savoir ce rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Avec une part stable de 61% du total des actifs, le secteur bancaire demeure la composante prépondérante du système financier national.

De son côté, le marché des capitaux, et en particulier les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) renforcent leur présence en portant leur part des actifs du système financier à 25%, contre 23% en 2024.

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La part du secteur financier dans la capitalisation boursière a reculé, s'établissant à 34,55%, contre 39,06% en 2024, portée par sept banques, cinq compagnies d'assurance et cinq sociétés de financement.

Cette évolution s'accompagne d'une intensification de la diversification sectorielle, liée à un recours plus important des entreprises aux financements de marché.