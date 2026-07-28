Afrique de l'Ouest: Une première visite de Bassirou Diomaye Faye au Mali en tant que président de la Cédéao

Le Président de la République, SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté Dakar ce jour pour une visite d'amitié et de travail en République du Mali, à l'invitation de son homologue, le Général d'Armée Goita Assimi, Président de la Transition, Chef de l'État.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce mardi 28 juillet à Bamako pour une visite de travail sur la journée. Il s'y rend avec une double casquette : celle de chef de l'État du Sénégal, mais aussi de président en exercice de la Cédéao. Il doit s'entretenir avec son homologue malien Assimi Goïta, quelques jours à peine après avoir lancé son propre parti politique à Dakar.

C'est la deuxième visite du chef de l'État sénégalais au Mali. Il s'y était rendu une première fois le 30 mai 2024, quelques semaines après son investiture, pour une rencontre de prise de contact avec le colonel Goïta, et un plaidoyer en faveur du retour des pays de l'Alliance des États du Sahel au sein de la Cédéao - l'organisation que le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient alors annoncé quitter.

Son ex-allié et Premier ministre, Ousmane Sonko, s'était lui aussi rendu à Bamako en août de la même année.

Une double casquette

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Cette fois, selon une source à la présidence sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye se déplace avec une double casquette : celle de chef de l'État sénégalais, et celle de président en exercice de la Cédéao, une fonction que lui ont confiée ses pairs le 19 juillet dernier.

C'est donc son tout premier déplacement dans ce rôle régional. Les discussions avec Assimi Goïta devraient porter sur l'avenir des relations entre la Cédéao et la Confédération des États du Sahel, un dossier mené depuis mars par le négociateur Lansana Kouyaté, sans qu'un accord n'ait pour l'instant été trouvé.

Sur le plan économique, l'axe Bamako-Dakar reste l'une des principales voies d'approvisionnement du Mali, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, un corridor fragilisé depuis plusieurs mois par des attaques jihadistes contre les convois de marchandises, qui avaient contraint les transporteurs sénégalais à suspendre temporairement leurs rotations en mai dernier.