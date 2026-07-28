Sénégal: Touba - Le président Bassirou Diomaye Faye pose la première pierre de l'hôpital privé international Jalibatoul Marakhib

En séjour à Touba depuis le 26 juillet 2026 dans le cadre des préparatifs du Grand Magal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce lundi, la cérémonie de pose de la première pierre de l'hôpital privé international Jalibatoul Marakhib.

Implanté sur un site de quatre hectares dans la commune de Ngabou, département de Mbacké, ce futur établissement de santé est porté par deux promoteurs mourides, Dame Diané et Dr Khadim Ngom. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités religieuses, dont le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

D'une capacité de 121 lits d'hospitalisation, l'hôpital ambitionne d'offrir aux populations de Touba et des localités environnantes des soins spécialisés de qualité, avec un plateau technique moderne. Selon Dr Khadim Ngom, le projet répond à la volonté de permettre aux patients de bénéficier de services médicaux performants tout en restant proches de leur famille et de leur communauté.

L'établissement proposera notamment des services d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24, de chirurgie, de cardiologie, de cancérologie, de santé de la mère et de l'enfant, d'imagerie médicale, de laboratoire ainsi que de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle.

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32 milliards de FCFA pour réaliser le projet en 24 mois

Évalué à 32 milliards de francs CFA, le projet sera réalisé en 24 mois. À son achèvement, Dr Ngom indique qu'il générera environ 350 emplois directs, dont près de 80 médecins et spécialistes. Les promoteurs ont également annoncé que l'hôpital sera adossé au complexe Cheikh Ahmadou Khadim afin de servir de centre d'application et de formation clinique pour les étudiants en médecine.

Prenant la parole, le chef de l'État a salué une initiative qu'il juge conforme aux orientations de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». Selon lui, le développement du système de santé ne peut reposer uniquement sur l'État et nécessite une implication plus importante du secteur privé. Il a insisté sur la nécessité de disposer d'un capital humain qualifié capable d'accompagner les ambitions de développement du pays.

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Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a également rappelé que la forte croissance démographique de Touba, avec un taux d'urbanisation estimé à 17 %, impose un renforcement des infrastructures sanitaires et des investissements dans les services sociaux. Il a estimé que la réalisation de cet hôpital constitue un signal fort en direction des investisseurs privés et les a invités à s'engager davantage dans le secteur de la santé. Le président de la République a enfin rappelé que l'État a mis en place des mécanismes d'accompagnement, notamment le programme « Sunu Champion », destiné à soutenir les initiatives privées porteuses dans des secteurs stratégiques.