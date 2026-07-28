Sénégal: Décès de Mohamed Fadel Gaye, ancien sénateur-maire de Dakar-Plateau - La classe politique et la collectivité léboue endeuillées

L'ancien sénateur-maire libéral de Dakar-Plateau, Mohamed Fadel Gaye, est décédé le dimanche 26 juillet 2026 à l'hôpital de Fann de Dakar, a appris « Le Soleil » de sources autorisées. Une immense perte pour la classe politique, le Parti démocratique sénégalais (PDS), sa famille biologique et la collectivité léboue.

L'annonce du décès de l'ancien maire libéral de la commune d'arrondissement de Dakar-Plateau (2002-2009) et ancien sénateur de Dakar, Mohamed Fadel Gaye, a créé émoi et consternation chez la collectivité léboue et au sein de la classe politique. Imbu des vertus et valeurs de la collectivité léboue, le défunt, natif de Dakar-Plateau, était très engagé pour sa communauté, les populations dakaroises et le développement de son pays.

Un grand homme qui avait un sens élevé de la famille et du partage, réputé courtois et raffiné, d'une urbanité exquise et généreux, très à cheval sur les principes et d'un commerce naturel déroutant, est parti à jamais, ont témoigné ses proches.

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« Un illustre et digne fils du Plateau et figure marquante de l'histoire contemporaine de notre commune, Mohamed Fadel Gaye était un homme de parole mesurée qui aura servi sans bruit avec constance et dignité, de tenue exemplaire et de courtoisie rare, qui aura incarné tout au long de son parcours cette élégance morale qui distingue les serviteurs sincères de la chose publique », a témoigné son successeur, l'actuel maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye.

Au-delà de son appartenance et de ses convictions politiques, l'ancien maire de Dakar-Plateau a marqué l'histoire de sa commune et de la mairie de la ville de la capitale. L'ancien patron de la Direction des ressources humaines de Total/Elf Afrique de l'Ouest a su manager l'administration et le conseil municipal multicolore au plan politique et à dominante socialiste.

Il a très tôt compris les enjeux de l'économie numérique et des innovations digitales en initiant de nombreuses sessions de formations en faveur de ses administrés sur les technologies de l'information et de la communication (Tic). Un pari qui lui a permis de maximiser les taux de recouvrement des taxes municipales et d'embellir ses recettes.

À son actif, il a su redonner durant sa mandature aux 15 écoles publiques élémentaires et aux structures socio-sanitaires de sa localité un nouveau visage. Il a également su gérer avec minutie ses relations avec la mairie de Ville pour éviter des conflits de compétences ; notamment la réhabilitation du patrimoine bâti. La levée du corps de Mohamed Fadel Gaye a eu lieu ce lundi à l'hôpital de Fann de Dakar, suivie de son enterrement au cimetière musulman de Yoff.