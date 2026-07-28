Sénégal: Électrification rurale - 78 milliards de francs CFA alloués à la 2e phase du projet Aser-Gauff

Une enveloppe de 78 milliards de francs CFA a été allouée lundi à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) pour l'électrification de 753 villages à travers le pays et l'installation de 183 mini-centrales solaires dans le cadre de la deuxième phase du projet Aser-Gauff.

« Ce lundi 27 juillet 2026, nous avons signé, avec Romain Charlot, directeur Afrique de GAUFF, le contrat commercial d'un montant global de 120 millions d'euros (78 milliards de FCFA) marquant le lancement de la deuxième phase du projet ASER-GAUFF », a annoncé lundi le directeur général de l'Aser, Jean-Michel Sène sur X.

Cette nouvelle phase témoigne, selon lui, de la vitalité de la coopération sénégalo-allemande et s'inscrit dans le prolongement d'une première phase entièrement achevée, dont les résultats ont largement dépassé les objectifs initialement fixés.

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« Elle traduit l'engagement du gouvernement du Sénégal en faveur de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029 et prévoit : l'électrification d'au moins 753 villages, l'installation de 183 mini-centrales solaires ; le raccordement des ménages et la réalisation des installations intérieures », a-t-il indiqué.

Selon le directeur général de l'Aser, 5 % du financement, soit 4 milliards de francs CFA, seront octroyés aux activités génératrices de revenus, afin que l'électricité soit également un levier d'opportunités économiques.

« Notre mission est de faire de l'électrification rurale, un véritable moteur d'inclusion sociale et de développement économique pour nos territoires », a-t-il conclu.