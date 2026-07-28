Congo-Kinshasa: 180 000 tonnes de piment et 50 000 tonnes de cacao attendus sur le marché chinois

28 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans le cadre de l'accord bilatéral signé le 6 septembre 2024 avec la République populaire de Chine, la RDC franchit une étape décisive dans la diversification de son économie. Le ministère du Commerce extérieur a annoncé, ce lundi 27 juillet, la conclusion d'un contrat portant sur la fourniture annuelle de 180 000 tonnes de piment sec.

Ce contrat a été signé entre la société chinoise Hunan Pengfei International Trade Co., Ltd, représentée par M. Shixian Luo, et la structure congolaise International Chamber Of Commerce Of Christian Communities, représentée par M. Paul Okitana Omambo.

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a reçu M. Okitana à son cabinet, a encouragé la mise en place d'une Fédération nationale des producteurs et exportateurs de piment sec, ainsi que la cartographie des bassins de production à travers le pays. Il a également insisté sur la mobilisation de l'expertise des ministères de l'Agriculture et du Développement rural pour assurer l'accès aux semences améliorées et organiser les producteurs en coopératives rurales solides.

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Un appel solennel a été lancé aux agriculteurs, coopératives et investisseurs : le marché chinois est désormais ouvert et demandeur. Les opportunités d'exportation concernent 180 000 tonnes de piment sec et 50 000 tonnes de cacao par an, pour une valeur marchande globale estimée à plus de 500 millions de dollars américains chaque année.

Les producteurs et opérateurs économiques intéressés sont invités à se rapprocher du Cabinet du Ministère du Commerce extérieur ou de l'Agence nationale de promotion des exportations (ANAPEX) pour connaître les modalités d'accompagnement et participer à cette dynamique.

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