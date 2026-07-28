Sénégal: Fatick et Kaffrine - Les infrastructures pédagogiques de l'USSEIN officiellement réceptionnées

Le gouvernement poursuit le renforcement des infrastructures universitaires. Les ministres des Infrastructures, Dethié Fall, et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Boubacar Camara, ont procédé, lundi, à la réception des infrastructures pédagogiques de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) sur les campus de Fatick et de Kaffrine.

Les bâtiments réceptionnés comprennent des Unités de formation et de recherche (UFR) entièrement équipées, avec des salles de classe modernes, des laboratoires, des bibliothèques et d'autres espaces pédagogiques destinés à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage.

Selon les autorités, cette livraison s'inscrit dans la politique de modernisation de l'enseignement supérieur impulsée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les nouvelles infrastructures visent à renforcer les capacités de l'USSEIN, à soutenir le développement de la recherche et à offrir un meilleur cadre de travail aux étudiants, aux enseignants et à l'ensemble de la communauté universitaire.

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Lors de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Boubacar Camara, a appelé les étudiants, les enseignants, les organisations syndicales, l'administration et l'ensemble des acteurs à préserver ces infrastructures et à oeuvrer en faveur de l'excellence de l'université sénégalaise.

Il a également rappelé que l'État du Sénégal a mobilisé près de 40 milliards de francs CFA pour la réalisation de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass.

Le ministre a enfin annoncé la mise en place prochaine d'un pacte social destiné à redorer le blason de l'université . Il a précisé que la réception des campus sociaux est attendue après le Magal de Touba.