Sénégal: Grand Gamou de Tivaouane 2026 - Les autorités accélèrent les préparatifs à un mois du Mawlid

À moins d'un mois du Grand Gamou de Tivaouane, les préparatifs entrent dans une phase décisive. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé, lundi 27 juillet 2026, la réunion nationale consacrée à l'organisation de cette édition 2026, en présence des autorités religieuses de la cité religieuse, du gouverneur de Thiès et des représentants des services de l'État. L'objectif affiché est de lever les dernières contraintes afin d'assurer un déroulement optimal du Mawlid.

La rencontre a réuni notamment Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Habib Sy Borom Daradji, Serigne Moustapha Sy Al Amine et Serigne Abdou Hamid Sy Al Amine, autour des principaux défis liés à l'accueil des milliers de pèlerins attendus à Tivaouane.

Dans sa présentation, le gouverneur de la région de Thiès a dressé un état des lieux des besoins prioritaires. Dans le secteur de la santé, il a plaidé pour une augmentation du budget destiné à l'acquisition des médicaments et évoqué l'ouverture du nouvel hôpital de Tivaouane. Sur le plan de l'hygiène et de l'assainissement, les opérations de nettoiement ont déjà débuté sous la coordination des services compétents et de la mairie, tandis que l'ONAS devra mobiliser 80 camions pendant huit jours pour les opérations d'assainissement.

Le gouverneur a également attiré l'attention sur les chantiers d'assainissement inachevés, susceptibles de perturber le bon déroulement de l'événement. Il a insisté sur le renforcement de l'approvisionnement en eau par l'installation de bâches supplémentaires, l'accélération de la réhabilitation des routes par AGEROUTE ainsi que l'amélioration de la qualité des services de télécommunications par Sonatel.

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Les questions de sécurité et de mobilité ont également occupé une place importante lors des échanges. Les autorités souhaitent une meilleure régulation de la circulation des motos Jakarta, un renforcement du dispositif de sécurité autour des mosquées avec un déploiement accru de la Police, de la Gendarmerie et des Sapeurs-pompiers, ainsi qu'une meilleure coordination entre les transports ferroviaires et routiers. Les transporteurs ont, pour leur part, pris l'engagement de garantir la sécurité routière tout en maintenant des tarifs accessibles aux pèlerins.

Les préoccupations relatives au commerce et à l'élevage ont aussi été abordées. Les autorités ont appelé à une vigilance particulière face aux risques de hausse des prix et de pénurie de tentes, tandis que les services de l'élevage devront renforcer le contrôle des opérations d'abattage.

À l'issue des discussions, l'ensemble des services concernés s'est engagé à apporter des réponses concrètes aux préoccupations exprimées.

Serigne Moustapha Sy Al Amine appelle à des mesures durables

Au nom des autorités religieuses, Serigne Moustapha Sy Al Amine a insisté sur la nécessité de renforcer durablement la sécurité à travers l'installation d'un poste de police permanent à Tivaouane. Évoquant la saison des pluies, il a également appelé à une sensibilisation accrue des populations face aux risques liés à la foudre.

Le guide religieux a par ailleurs demandé l'achèvement des travaux routiers afin de faciliter les déplacements des fidèles, tout en estimant que le nouvel hôpital de Tivaouane ne devrait être ouvert qu'après la finalisation complète des infrastructures. Il a enfin rappelé l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale autour du thème retenu pour cette édition : « Unifier les coeurs par la parole de l'Unicité ».

De son côté, le président du COSKAS, Mame Ousmane Samb, a plaidé pour une amélioration des chapiteaux destinés aux services sanitaires ainsi qu'une augmentation du nombre de citernes d'eau, au-delà des 25 déjà prévues, afin de mieux répondre aux besoins des pèlerins.

Clôturant les travaux, le ministre de l'Intérieur a salué l'engagement des différents acteurs mobilisés. Il a instruit les Forces de défense et de sécurité de renforcer les patrouilles nocturnes et demandé une accélération des travaux d'assainissement, identifiés comme l'un des principaux défis de cette édition. Il a également invité l'ensemble des services concernés à mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, des réponses efficaces aux différentes préoccupations soulevées.

À quelques semaines du Grand Gamou, autorités administratives et religieuses affichent leur confiance quant au bon déroulement de l'événement. La mobilisation progressive des ressources humaines, matérielles, logistiques et financières devrait permettre d'offrir aux fidèles un Mawlid organisé dans les meilleures conditions.