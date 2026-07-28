Congo-Kinshasa: Bukavu - Plus de 100 ménages sans abri après un tragique incendie au quartier Chahi

Plus de cent ménages se retrouvent sans toit sur l'avenue Kisangula, située dans le quartier Chahi à Bukavu, au Sud-Kivu. Un incendie dévastateur s'est déclaré dimanche 26 juillet aux alentours de 16h30, heure locale, réduisant en cendres de nombreuses habitations.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, le sinistre serait parti d'un réchaud laissé sans surveillance pendant la cuisson d'aliments, des enfants captivés par des vidéos sur le réseau social TikTok n'ayant pas remarqué la propagation des premières flammes. Ce bilan matériel et humain est confirmé par la société civile locale.

Le président de la société civile de Chahi, Shukuru Lwekyya, déplore les violences survenues lors des secours, où des jeunes du quartier s'en sont pris aux équipes de pompiers arrivées tardivement sur les lieux. Il fustige également l'attitude opportuniste de certains individus venus profiter de la détresse des victimes :

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« Nous condamnons également les personnes qui se rendent sur le lieu de l'incendie avec des balances pour acheter des mabendes, ferrailles ou objets récupérés auprès des victimes. Ce comportement est inhumain, porte atteinte à la dignité des familles sinistrées et aggrave leur souffrance au lieu de leur apporter assistance et solidarité. Nous lançons aussi un appel à toutes les personnes de bonne volonté, aux autorités, aux organisations humanitaires ainsi qu'aux partenaires, afin de venir en aide aux familles sinistrées qui passent actuellement leurs nuits à la belle étoile et ont besoin d'une assistance urgente. »

Appel pressant à la solidarité humanitaire

Aujourd'hui démunies et livrées aux intempéries, les familles sinistrées attendent un soutien d'urgence en vivres, abris et fournitures de première nécessité pour faire face à cette catastrophe.