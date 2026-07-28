Congo-Kinshasa: Clôture formation de 20 nutritionnistes pour intensifier la lutte contre la malnutrition au Maniema

Une vingtaine de nutritionnistes de la province de Maniema ont clôturé, vendredi 25 juillet à Kindu, un atelier de formation axé sur l'Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ainsi que sur la nutrition à assise communautaire.

Organisée par le Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient (PADRIR), cette session vise à outiller ces professionnels pour la prévention de la malnutrition sous toutes ses formes, en ciblant prioritairement la fenêtre critique des mille premiers jours de la vie de l'enfant.

À l'issue des travaux, les encadreurs se félicitent de la qualité des acquis transmis. Le Dr Numbi Tshikala, l'un des formateurs, souligne l'impact attendu sur le terrain :

« Nous sommes convaincus d'abord par rapport à l'ANJE qu'ils vont bien vraiment pratiquer ça dans la communauté, ainsi que la nutrition à assise communautaire, c'est-à-dire le changement de comportement, l'utilisation des matières locales, les pratiques familiales essentielles dans la communauté et aussi les démonstrations culinaires. »

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Un recyclage très attendu par les professionnels de santé

Pour les participants, cette mise à niveau met fin à une longue période de carence en formations spécialisées dans la région.

Richard Kamuzunzu, représentant des bénéficiaires, s'engage à démultiplier ces connaissances dans l'ensemble des zones de santé de la province :

« Il y a de cela 11 ans que nous avons subi ce genre de formation. Il y a des nutritionnistes qui traînent dans notre province et dans les différentes zones de santé sans en avoir bénéficié. Mais par cette occasion, nous sommes convaincus que nous allons être en mesure d'aller renforcer les capacités de nos acteurs au niveau zonal, afin que chacun de nous puisse s'approprier cette approche qui est très capitale par rapport au suivi des différents cas de malnutrition dans la communauté. »

Un accompagnement intégrant jardins potagers et élevage familial

En tant que formation de formateurs, cet atelier marque le départ d'un déploiement opérationnel sur le terrain. Le coordonnateur provincial du PADRIR au Maniema, Matthieu Kamuleta, détaille la stratégie globale d'accompagnement prévue pour les ménages :

« C'est une formation de formateurs. L'équipe qui est formée, nous allons la déployer sur le terrain pour aller appuyer les communautés et les relais communautaires. Après ici, le PADRIR va distribuer la semence, et surtout cette fois-ci, nous voulons que chaque ménage ait son jardin de case ou son jardin potager avec le principe des "4P", donc 4 produits maraîchers pour chaque jardin ou pour chaque ménage. C'est de cette façon que nous comptons lutter contre la malnutrition. Il y aura aussi la distribution, sur le plan nutritionnel toujours, de l'élevage familial. »

Le gouvernement provincial du Maniema assure pour sa part qu'il suivra de près la mise en oeuvre effective de toutes les recommandations formulées lors de ces assises.