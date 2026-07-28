Congo-Kinshasa: A Bandundu, les consommateurs dénoncent la cherté des factures de la SNEL

Le coût de l'électricité continue de susciter le mécontentement de nombreux abonnés de la Société nationale d'électricité (SNEL) dans la ville de Bandundu (Kwilu). Selon l'Union des consommateurs du Grand Bandundu, plusieurs consommateurs estiment que les montants facturés sont disproportionnés par rapport à leurs revenus, dans une ville où la majorité de la population active est constituée de fonctionnaires.

Face à cette situation, le président de l'Union des consommateurs du Grand Bandundu, Didier Abukani, appelle le Gouvernement congolais à prendre des mesures concrètes pour alléger les charges supportées par les ménages. Il plaide notamment pour une subvention de la SNEL afin de rendre l'électricité plus accessible à la population.

Selon lui, l'accès à l'électricité constitue un droit fondamental pour tous les Congolais. Pourtant, de nombreux habitants de Bandundu éprouvent des difficultés à honorer leurs factures en raison de tarifs jugés excessifs.

« La ville de Bandundu est une ville administrative où la majorité des habitants sont des fonctionnaires. Les consommateurs se retrouvent confrontés à des factures élevées qui ne correspondent pas à leur pouvoir d'achat », déplore Didier Abukani.

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D'après les explications fournies aux abonnés, la tarification appliquée par la SNEL serait définie au niveau central, en concertation avec les autorités compétentes du secteur de l'énergie. Une justification qui ne convainc pas les associations de consommateurs.

Appel au soutien de l'Etat

Pour Didier Abukani, l'État devrait davantage soutenir les entreprises publiques de services afin d'éviter que les coûts de fonctionnement soient intégralement répercutés sur les usagers.

« Le gouvernement connaît les revenus des fonctionnaires qu'il rémunère. Il devrait prendre en charge certaines entreprises publiques en les subventionnant. Dans le cas contraire, c'est toujours le consommateur final qui supporte cette lourde charge », estime-t-il.

Le président de l'Union des consommateurs souligne également que la transformation de plusieurs entreprises publiques en structures à vocation commerciale les pousse à rechercher davantage de rentabilité, parfois au détriment des intérêts des abonnés.

Pendant ce temps, les plaintes des consommateurs continuent de se multiplier à Bandundu-ville. Plusieurs ménages disent avoir du mal à faire face au coût de l'électricité, tandis que les appels à une révision de la politique tarifaire restent, selon eux, sans réponse satisfaisante.

L'association de défense des consommateurs espère que les autorités nationales examineront rapidement leurs préoccupations afin de garantir un meilleur accès à l'électricité et de réduire la pression financière qui pèse sur les ménages de la ville.