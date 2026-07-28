Congo-Kinshasa: Les syndicalistes de la MIBA dénoncent la spoliation de terrains appartenant à l'entreprise

Le bureau syndical national de la Société Minière de Bakwanga (MIBA) alerte sur une présumée spoliation de plusieurs terrains appartenant à l'entreprise publique à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, les huit syndicats de la société appellent les autorités compétentes à intervenir rapidement pour préserver le patrimoine foncier de la MIBA.

Selon les représentants syndicaux, une importante portion de terrain située le long de l'avenue Fatshi fait actuellement l'objet d'un lotissement qu'ils jugent irrégulier. La zone concernée comprend notamment l'espace pelouse de la MIBA et s'étend jusqu'à proximité du Guest House MIBA, en face de l'hôtel Gloria.

D'après plusieurs travailleurs de l'entreprise résidant dans le secteur, des responsables coutumiers Bakwanga, accompagnés de certains agents des services techniques, se seraient rendus sur les lieux afin de procéder au morcellement et au lotissement de ces terrains.

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D'autres agents affirment que les personnes impliquées dans cette opération disposeraient d'un document officiel signé par une autorité provinciale. Ce document leur conférerait un mandat pour réaliser des études de faisabilité et élaborer un plan d'aménagement du quartier Kasaï, dans la commune de Kanshi. Le périmètre visé irait du Guest House MIBA, situé en face de l'hôtel Gloria, jusqu'à l'espace pelouse de l'entreprise.

Face à ce qu'ils qualifient de « spoliation organisée », les syndicats de la MIBA demandent à la ministre du Portefeuille, au conseil d'administration ainsi qu'à la direction générale de prendre des mesures urgentes pour protéger les biens fonciers de la société.

Les représentants des travailleurs rappellent également que plusieurs parcelles appartenant à la MIBA ont déjà été occupées illégalement par le passé. Ils soulignent que d'autres tentatives de spoliation demeurent en cours, faisant peser une menace croissante sur le patrimoine immobilier et foncier de l'entreprise minière publique.

Les syndicats espèrent désormais une réaction rapide des autorités afin de mettre un terme à ces pratiques et de garantir la préservation des actifs de la MIBA, considérés comme un patrimoine stratégique pour l'entreprise et pour la province du Kasaï-Oriental.