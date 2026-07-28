Togo: Des carburants respectueux de l'environnement

La qualité du carburant distribué au Togo est au coeur des exigences environnementales et sanitaires.

Depuis l'adoption, le 11 juillet 2025, de nouvelles spécifications pour l'essence et le gasoil, le pays s'aligne sur les normes harmonisées de la Cédéao avec un objectif: réduire les émissions polluantes.

Le principal changement porte sur la teneur en soufre, désormais limitée à 50 parties par million (50 ppm). Selon le ministère de l'Énergie, cette réduction permet de diminuer les rejets de polluants comme les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les particules fines, le benzène ou le dioxyde de soufre, qui affectent la qualité de l'air et la santé des populations.

« La performance environnementale d'un véhicule dépend en effet non seulement de son système antipollution, notamment le pot catalytique, mais aussi de la qualité du carburant utilisé. Un carburant moins chargé en soufre favorise ainsi un meilleur fonctionnement des dispositifs de réduction des émissions », indique le ministère.

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Cette réglementation représente aussi un défi économique. « L'accès à des carburants répondant aux standards internationaux entraîne un coût d'approvisionnement plus élevé, avec un impact sur les efforts de subvention engagés par l'État pour maintenir des produits pétroliers accessibles aux consommateurs », souligne le ministère.

Pour les autorités, l'enjeu est désormais de concilier trois impératifs : améliorer la qualité de l'air, respecter les normes régionales et garantir un accès abordable aux carburants pour les consommateurs.