Togo: Comment augmenter l'assiette fiscale locale ?

28 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

La mobilisation des recettes demeure l'un des principaux défis des communes togolaises. Pour améliorer le recouvrement de ses ressources, la commune de Kéran 3, dans la région de la Kara, a choisi une approche participative en associant directement opérateurs économiques et contribuables à la réflexion.

Réunis lundi à Nadoba, chef-lieu de la commune, les conseillers municipaux ont ouvert leur troisième session ordinaire de l'année, consacrée notamment aux réajustements du budget 2026.

Au-delà de l'examen des recettes, des dépenses et du rapport financier du deuxième trimestre, les élus ont placé la mobilisation des ressources communales au coeur des débats, avec des échanges pour identifier les obstacles au recouvrement des taxes locales.

Les discussions portent aussi sur le renforcement du civisme fiscal et la motivation des agents chargés de la collecte, deux leviers jugés essentiels pour financer les projets de développement local.

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