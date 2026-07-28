Ile Maurice: Un sergent retraité propulsé à un poste de commandement de la VIPSU

Selon les informations figurant dans les Routine Orders de la police, un ancien sergent de police a été recruté comme Officer in Charge de la Very Important Person Security Unit (VIPSU) et Special Adviser pour une durée d'un an à compter du 17 juillet 2026. Une nomination qui suscite de nombreuses réactions au sein de la force policière, parce que cet ancien policier est à la retraite depuis une douzaine d'années.

D'après plusieurs sources, il percevrait un salaire mensuel de Rs 143 000 dans le cadre de son contrat. Des voix s'élèvent également contre le fait qu'en tant que responsable de la VIPSU, il sera appelé à diriger des officiers de grade supérieur toujours en service, notamment des inspecteurs, chefs inspecteurs, assistants surintendants et surintendants, alors qu'il avait quitté la police avec le grade de sergent.

Cette nomination relance le débat sur les critères de désignation aux postes stratégiques au sein de la police. Certains observateurs estiment que la force dispose déjà d'officiers expérimentés pouvant assurer ces responsabilités, tandis que d'autres dénoncent une décision qui, selon eux, ne reflète ni le principe de méritocratie ni celui de la transparence.

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Selon des sources proches du dossier, l'ancien sergent avait auparavant occupé les fonctions de chauffeur affecté à la protection d'un VIP. Perçue par certains comme une récompense pour son parcours, cette interprétation alimente davantage la polémique.