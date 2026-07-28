Algérie: L'autosuffisance attendue durant la saison agricole en cours

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant les progrès que connait la filière du blé dur en Algérie, avec une autosuffisance attendue durant la saison agricole en cours.

S'exprimant lors de son entrevue périodique avec les représentants de médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a indiqué que l'atteinte de ce résultat relevait du "miracle", soulignant que plusieurs facteurs favorables ont contribué à l'augmentation de la production nationale, notamment le changement de l'approche technique et le bon niveau des précipitations.

Outre la réduction de la facture des importations de blé dur de plus de 1,5 milliard de dollars, l'atteinte de l'autosuffisance consacre "la fierté nationale" et traduit les efforts de l'Algérie visant à parvenir à la souveraineté alimentaire, a soutenu le président de la République.

Dans ce cadre, le président de la République a également évoqué le "bond" enregistré par le secteur agricole dans son ensemble, dont les produits trouvent désormais des débouchés à l'étranger.

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"Nous importions des oignons, de l'ail et des pommes de terre il y a dix ans", a rappelé le président de la République avant d'ajouter: "Les résultats accomplis sont le fruit d'un environnement économique favorable ayant réuni les conditions de la réussite, notamment à travers le raccordement au réseau électrique".

Le secteur s'oriente ainsi vers l'autosuffisance dans la plupart des filières agricoles, à l'exception de celle des viandes, qui "souffre encore de la spéculation", a fait observer le président de la République, assurant que l'Etat y fera face.

Outre le secteur agricole, le président de la République a rappelé que le secteur du raffinage pétrolier avait atteint, dès 2022, l'autosuffisance en matière de production de carburants (essence et kérosène), tout en entamant l'exportation, ajoutant que les exportations de ce secteur connaîtront une forte hausse après l'entrée en service de la raffinerie de Hassi Messaoud.

De son côté, le secteur industriel s'achemine également vers la réalisation de l'autosuffisance dans plusieurs filières, à l'instar de l'électroménager et des équipements électriques, avec d'importantes capacités d'exportation, a ajouté le président de la République, précisant que les opérateurs économiques se sont engagés, à travers le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), à exporter, à l'horizon 2029-2030, pour près de 30 milliards de dollars hors hydrocarbures, un montant équivalent aux recettes pétrolières.

Abordant les mégas projets économiques structurants, le président de la République a souligné l'importance du projet de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, qui passe désormais à la "vitesse supérieure dans l'exécution ", rappelant les avantages de ce projet, notamment en matière de facilitation des déplacements, de réduction du coût du transport des marchandises, de redéploiement de la population, d'amélioration de l'aménagement urbain et d'exploitation des ressources disponibles dans les régions éloignées.

La réception du projet est prévue en 2028, selon le président de la République, qui a expliqué que cette ligne permettra à l'Algérie de conforter son rôle pionnier dans la réalisation de l'intégration africaine.

S'agissant de la stratégie de l'Algérie pour assurer sa sécurité hydrique, le président de la République a indiqué que celle-ci se poursuit afin de garantir l'approvisionnement en eau potable et de faire face à la baisse des précipitations, à travers l'accélération du programme de réalisation des stations de dessalement d'eau de mer le long du littoral, ce qui permettra à l'Algérie de devenir un pays leader à l'échelle mondiale en la matière, avec un taux de couverture de 62 % de la consommation à l'horizon 2029.

Concernant les efforts déployés pour améliorer le climat des affaires en Algérie, le président de la République a mis en avant le rôle important du "Guichet unique", qui permet aux porteurs de projets d'investissement de gagner du temps et d'éviter les procédures bureaucratiques, insistant sur la nécessité pour le secteur bancaire de s'adapter aux mutations en cours.

Dans le même contexte, le président de la République a estimé que le retrait de l'Algérie de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) constituait un "acquis important" et est le fruit d'efforts considérables déployés à plusieurs niveaux, ce qui est à même d'attirer de nouveaux investissements, de renforcer la confiance des investisseurs et de garantir la transparence des transactions.

S'agissant des démarches visant à préserver le pouvoir d'achat, Monsieur le Président a affirmé que les mesures prises, notamment liées à la protection et à l'encouragement du produit national ainsi qu'à l'orientation vers les exportations hors hydrocarbures, ont permis une meilleure maîtrise des taux d'inflation, qui ont baissé de manière "considérable" pour atteindre 2% en 2026, après avoir dépassé les 11% au cours des années précédentes.