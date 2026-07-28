Algérie: Le président de la République souligne l'importance de la révision de l'accord d'association avec l'UE

28 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné l'importance de la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne (UE), notamment avec l'entrée de l'économie algérienne dans une nouvelle phase de diversification de la production.

S'exprimant lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a expliqué que la nouvelle

situation économique de l'Algérie exige une révision de l'accord d'association avec l'Union européenne, conclu en 2005, rappelant que sa signature était intervenue dans des circonstances exceptionnelles, marquées par la dépendance totale de l'économie nationale aux exportations de pétrole.

Cet accord doit tenir compte des capacités dont dispose désormais l'économie algérienne grâce à la diversification de sa production, a-t-il soutenu, citant à titre d'exemple le secteur du ciment, dont l'Algérie importait 3 millions de tonnes en 2016, avant que ses capacités de production ne dépassent 40 millions de tonnes.

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Le président de la République a estimé que les bonnes relations qu'entretient l'Algérie avec la quasi-totalité des pays européens permettent d'engager le processus de révision de l'accord d'association, indiquant avoir insisté, lors de ses rencontres avec les dirigeants européens, notamment espagnols et allemands, sur la nécessité d'ouvrir davantage le marché européen aux produits nationaux.

Il a, dans ce contexte, souligné que la qualité des produits algériens, notamment les matériaux de construction, les produits sidérurgiques et les produits agricoles et agroalimentaires, leur permet d'accéder aux marchés

européens, précisant que la demande algérienne a été favorablement accueillie par plusieurs pays européens, à leur tête l'Italie.

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