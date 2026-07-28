Algérie: Le président de la République s'engage à poursuivre la revalorisation des salaires et des retraites en fonction de l'économie nationale

28 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé son engagement à poursuivre la revalorisation des salaires (SNMG), des pensions de retraite et du salaire national minimum garanti, soulignant que ces mesures seront mises en oeuvre de manière progressive afin de préserver les équilibres économiques et maîtriser l'inflation.

S'exprimant lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a rappelé avoir procédé à deux revalorisations du SNMG, estimant que celui-ci avait atteint un niveau "acceptable", avant d'annoncer qu'une nouvelle augmentation était prévue.

Il a expliqué à ce sujet que ces revalorisations devaient être conduites "sans provoquer une hausse de la masse monétaire susceptible d'alimenter l'inflation", précisant que l'objectif est de "maîtriser l'injection d'argent dans l'économie nationale afin de produire des effets positifs sur la croissance et le pouvoir d'achat. Je m'engage à le faire à partir de 2027", a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la République a également rappelé les mesures sociales déjà engagées depuis 2019, citant notamment l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les salaires allant jusqu'à 30.000 DA, l'augmentation de 47% des salaires, ainsi que les deux revalorisations des pensions de retraite.

Le président de la République a indiqué, d'autre part, que les pouvoirs publics "poursuivent la lutte contre l'argent sale, tout en oeuvrant à l'amélioration progressive des revenus des citoyens".

Il a relevé, à ce propos, que d'autres dossiers sociaux restent à examiner, citant notamment la revalorisation des bourses des étudiants, précisant que leur concrétisation "dépendrait de l'amélioration des performances économiques".

Il a, à ce titre, expliqué que les performances réalisées grâce au développement de la production nationale et à la réduction des importations de certains produits stratégiques "permettraient d'accroître les revenus de l'Etat, lesquels devraient ensuite se répercuter sur le revenu des citoyens".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.