Algérie: Le président de la République s'engage à poursuivre la revalorisation des salaires et des retraites en fonction de l'économie nationale

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé son engagement à poursuivre la revalorisation des salaires (SNMG), des pensions de retraite et du salaire national minimum garanti, soulignant que ces mesures seront mises en oeuvre de manière progressive afin de préserver les équilibres économiques et maîtriser l'inflation.

S'exprimant lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a rappelé avoir procédé à deux revalorisations du SNMG, estimant que celui-ci avait atteint un niveau "acceptable", avant d'annoncer qu'une nouvelle augmentation était prévue.

Il a expliqué à ce sujet que ces revalorisations devaient être conduites "sans provoquer une hausse de la masse monétaire susceptible d'alimenter l'inflation", précisant que l'objectif est de "maîtriser l'injection d'argent dans l'économie nationale afin de produire des effets positifs sur la croissance et le pouvoir d'achat. Je m'engage à le faire à partir de 2027", a-t-il affirmé.

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Le président de la République a également rappelé les mesures sociales déjà engagées depuis 2019, citant notamment l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les salaires allant jusqu'à 30.000 DA, l'augmentation de 47% des salaires, ainsi que les deux revalorisations des pensions de retraite.

Le président de la République a indiqué, d'autre part, que les pouvoirs publics "poursuivent la lutte contre l'argent sale, tout en oeuvrant à l'amélioration progressive des revenus des citoyens".

Il a relevé, à ce propos, que d'autres dossiers sociaux restent à examiner, citant notamment la revalorisation des bourses des étudiants, précisant que leur concrétisation "dépendrait de l'amélioration des performances économiques".

Il a, à ce titre, expliqué que les performances réalisées grâce au développement de la production nationale et à la réduction des importations de certains produits stratégiques "permettraient d'accroître les revenus de l'Etat, lesquels devraient ensuite se répercuter sur le revenu des citoyens".