Algérie: Le pays ne fera jamais de mal à ses voisins et le terrorisme n'est pas un héritage africain

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie ne fera jamais de mal à ses voisins, soulignant que le terrorisme n'est pas un héritage, ni une fatalité en Afrique.

"Je peux vous dire une chose (...), et les Algériens peuvent en être fiers: leur pays ne fera jamais de mal à ses voisins", a affirmé le président de la République lors de son entrevue périodique avec les représentants de médias nationaux, diffusée lundi soir.

Il a expliqué, en outre, que le terrorisme n'était pas un "héritage" en Afrique, ni une "fatalité", affirmant que ce phénomène a été créé en Afrique.

Il a assuré, à ce propos, que "ceux qui ont créé le terrorisme et leurs complices, sont ceux-là mêmes qui disent vouloir aider les Maliens à régler le problème du terrorisme", soulignant les liens de fraternité et de bon voisinage qui existent depuis des siècles entre l'Algérie et le Mali.

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Le président de la République a également évoqué la menace terroriste à laquelle fait face aujourd'hui la Tunisie. "On veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour en faire une proie facile et on ne les laissera pas faire", a-t-il martelé. "Celui qui touche la Tunisie nous touche", a enchaîné le président de la République.

Il s'est attardé, par ailleurs, sur la volonté de l'Algérie de contribuer au règlement d'un certain nombre de "problèmes" au Moyen-Orient, précisant que l'Algérie était dans la même tranchée que des pays comme l'Egypte et l'Arabie saoudite, notant néanmoins qu'un "petit Etat" continue à créer des troubles dans certains pays.

Sur un autre plan, le président de la République s'est félicité de la qualité des relations avec les pays européens qu'il a qualifiées de "naturelles", rappelant toutefois la nécessité de la révision de l'Accord d'association qui lie l'Algérie à l'Union européenne.