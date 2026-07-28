Algérie: Le président de la République appelle à préserver la stabilité de l'équipe nationale de football

28 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant le potentiel dont dispose l'équipe nationale de football qui a récemment pris part à la coupe du monde 2026, appelant à préserver sa stabilité.

S'exprimant lors de son entrevue périodique avec les représentants de médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a affirmé que l'Algérie disposait d'une véritable "pépinière" de joueurs, estimant que "si elle est bien prise en charge, elle peut faire de belles choses".

Il a également souligné que la sélection nationale est une "très belle équipe", insistant sur l'importance d'éviter toute rupture dans sa dynamique. "Il ne faut pas qu'il y ait une cassure", a-t-il déclaré, rappelant que l'Algérie s'est qualifiée pour la deuxième fois au deuxième tour de la coupe du monde de football.

Evoquant l'engouement suscité par les supporters algériens lors de cette compétition, le président de la République a salué leur comportement exemplaire à Kansas City et c'est la raison pour laquelle, a-t-il dit,

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"nous invitons le maire (de cette ville) et le gouverneur (du Kansas) pour une visite amicale en Algérie".

Le président de la République a, en outre, fait savoir qu'environ 100 touristes ont été invités pour découvrir les différentes facettes de l'Algérie, soulignant que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir l'image du pays.

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